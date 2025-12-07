Никитин о 3:1 с «Салаватом»: «Парни показали целостную игру. И движение выдержали, и мысль была. Где-то не хватало реализации, но у соперника организованная оборона»

Игорь Никитин подвел итоги матча ЦСКА с «Салаватом».

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался о победе в матче с «Салаватом Юлаевым » (3:1).

– Думаю, парни показали целостную игру все три периода. И движение выдержали, и мысль была. Где-то не хватало реализации, но у «Салавата» организованная оборона. Готовимся дальше.

– Решили дать сыграть Александру Самонову. Это какой-то дополнительный мотивационный момент для него был?

– Наверное. У Сани надо спрашивать. Мы особо не подгадывали. Он просто выбыл так, что они (вратари) через игру играли. В Москве играл Димка (Гамзин ), здесь – Саня.

– Довольны его игрой?

– Победа всегда придает уверенности. И Саня ее заслужил тоже. Считаю, ребята сегодня очень много сделали, чтобы забрать лишнюю работу у Сани. Ну и когда нужно было, он выручал, естественно, – сказал Никитин.