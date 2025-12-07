  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Дыбленко о 4:3 со СКА: «Амуру» нужен был такой матч, где мы на жилах побеждаем, выдергиваем. Плюс такой мастеровитый соперник. Такая победа полезна для уверенности»
2

Дыбленко о 4:3 со СКА: «Амуру» нужен был такой матч, где мы на жилах побеждаем, выдергиваем. Плюс такой мастеровитый соперник. Такая победа полезна для уверенности»

Ярослав Дыбленко высказался о победе «Амура» над СКА.

Защитник «Амура» Ярослав Дыбленко высказался после победы в матче против СКА (4:3 Б).

– Нам нужен был такой матч в сезоне, где мы проигрываем и на жилах побеждаем, выдергиваем. Плюс такой хороший соперник мастеровитый, с очень хорошим подбором игроков. Такая победа дорогого стоит. Она полезна для уверенности, тем более после шести поражений.

Хотелось бы набрать больше очков в этой домашней серии, удалось забрать только половину из восьми возможных, но мы старались, бились до конца. Что-то получалось, что-то нет, где-то упустили свою победу. Где-то на глупостях проиграли, но мы учимся с каждым днем.

Если будем правильно относиться к этим ошибкам, исправлять их, то будет все хорошо. Дай бог, мы будем очень солидно смотреться.

– Что бы отметил по игре команды на данном отрезке чемпионата? Какие плюсы и где надо добавлять?

– Команда готовится к каждому матчу, как к последнему. Новые наработки, добавляем с каждой игрой. Развиваем в том числе умение играть, когда на пределе эмоции и силы – это очень важно.

– На что сейчас делает акцент тренерский штаб?

– Сейчас акцент больше на контратаки, быстрый переход из обороны в атаку. Хоккей вертикальный – бежишь прямо, везде подстраиваемся друг под друга. Много бросков, фокус на ворота, то есть такой очень серьезный американский стиль игры.

– В чем сильные стороны «Амура»?

– Наша команда очень сбалансированная во всех линиях. Везде баланс, все идет от работы, от правильного понимания, как надо играть, и соответствующего отношения к работе, – сказал Дыбленко.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
logoАмур
logoСКА
logoЯрослав Дыбленко
logoКХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Петьков, празднуя гол, попал клюшкой Зеленову по лицу. Форвард «Амура» получил 4 минуты штрафа
7 декабря, 18:56Видео
Андриевский о постоянном назначении: «Ничего не знаю, вопрос не ко мне. У «Амура» будет четыре выходных, надо отдохнуть»
7 декабря, 13:11
Ларионов о выездной серии: «СКА теряет игроков, опыт и мастерство – выбыли Зыков, Локтионов и Сапего. Накопилась усталость, перерыв даст возможность восстановить силы»
7 декабря, 11:50
Главные новости
Эрик Карлссон забил рукой в свои ворота за 0,1 секунды до конца 3-го периода матча с «Анахаймом». Счет стал 3:3, «Питтсбург» в итоге проиграл по буллитам
7 минут назадВидео
Барбашев забил 11-й гол в сезоне – в ворота «Айлендерс» одной рукой в падении. У него 24 очка в 29 играх
43 минуты назадВидео
НХЛ. «Тампа» разгромила «Монреаль», «Айлендерс» одолели «Вегас», «Питтсбург» уступил «Анахайму», «Эдмонтон» играет с «Баффало»
сегодня, 04:05Live
Дорофеев прервал серию из 10 игр без голов – перевел матч против «Айлендерс» в овертайм на 59:46. У него 12+7 в 29 играх в сезоне
сегодня, 03:58Видео
Демидов против «Тампы»: 4-й подряд матч с 0+1, 1 бросок и «минус 3» за 15:48. У форварда 23 очка в 29 играх в сезоне, сегодня ему исполняется 20 лет
сегодня, 03:45
Кучеров вышел на 5-е место по очкам в НХЛ среди россиян (1030), опередив Ковалева. До идущего 4-м Могильного – 2 балла
сегодня, 03:35
Кучеров набрал 1+1 в матче с «Монреалем» при полезности «+3». У него 36 очков в 27 играх в сезоне
сегодня, 03:25Видео
Грицюк впервые набрал 3 очка в матче НХЛ – 1+2 с «Оттавой». Он стал 1-й звездой, «Нью-Джерси» прервал серию из 5 поражений
сегодня, 03:15Видео
Форварда «Торпедо» из Усть-Каменогорска Лагунова приговорили к 3 годам тюрьмы по делу о гибели Пыленка. Вратарь молодежной команды умер, ударившись головой во время потасовки
вчера, 21:30
Капитан «Питтсбурга» Кросби о травме Малкина: «Заменить Джино почти невозможно. Нам всем придется прибавлять»
вчера, 20:55
Ко всем новостям
Последние новости
Шабанов против «Вегаса»: 10-й подряд матч без голов, 10-е очко в сезоне, 1 бросок и «минус 1» за 20:00. У него 3+7 в 19 играх
19 минут назад
Сорокин отразил 28 из 32 бросков «Вегаса», не пропустил в серии буллитов и стал 2-й звездой матча. Победа – 4-я подряд
31 минуту назад
Форвард «Юты» Кули выбыл на неопределенный срок из-за травмы нижней части тела
вчера, 22:50
Вайсфельд о Кузнецове: «Не знаю, по чьей инициативе «Металлург» его пригласил. Возможно, решили подтянуть к плей-офф – логика в этом есть»
вчера, 22:27
Тексье о Демидове: «Иван наверняка станет суперзвездой НХЛ. Он питается хоккеем, говорит о хоккее, его игра в 19 лет впечатляет»
вчера, 22:02
Ю Сато перешел в «Буран». Первый японец в КХЛ играет в России с 2022 года
вчера, 21:44
Панин показал фото зашитого уха после попадания шайбы. Капитан «Салавата» заблокировал лицом бросок в матче с «Локомотивом»
вчера, 20:46Фото
Терещенко о сборной России: «Можно сказать, что уровень упал, так как проигрывали белорусам, а можно – что у Беларуси поднялся. Все покажет, когда нас вернут»
вчера, 20:29
Виларди о психологических проблемах: «Был период, когда я полгода не ходил в школу – боялся, что начнется паническая атака. Все сталкиваются с тревогой, но я испытал это раньше, чем большинство»
вчера, 19:32
Сергей Светлов: «Дорожко справляется с вызовом в «Амуре», Гуска в «Адмирале» – пока нет. Обе команды остаются в кубковой гонке, в принципе»
вчера, 18:25