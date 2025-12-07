Петьков, празднуя гол, попал клюшкой Зеленову по лицу. Форвард «Амура» получил 4 минуты штрафа
Нападающий «Амура» Петьков получил 4 минуты штрафа сразу после своего гола.
Нападающий «Амура» Кирилл Петьков получил 4 минуты штрафа за игру высоко поднятой клюшкой после своего гола в матче со СКА.
На 54-й минуте игры Петьков вывел «Амур» вперед, после чего, празднуя шайбу, попал защитнику СКА Егору Зеленову клюшкой по лицу.
После видеопросмотра судьи наказали Петькова 4 минутами штрафа за игру высоко поднятой клюшкой.
СКА реализовал это большинство. Нападающий Марат Хайруллин забил гол, сравняв счет в матче.
«Амур» в итоге обыграл СКА по буллитам со счетом 4:3.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
