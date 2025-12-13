Хедману прооперируют локоть в понедельник. Защитник «Тампы» вернется в начале февраля и сыграет за Швецию на Олимпиаде
Виктору Хедману прооперируют руку в понедельник.
Виктор Хедман перенесет операцию на следующей неделе.
Защитник «Тампы» получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (6:1). 34-летний швед не вышел на второй период, досрочно завершив игру.
«Виктору Хедману в понедельник предстоит операция на локте.
Ожидается, что он вернется в начале февраля и сыграет за сборную Швеции на Олимпийских играх», – говорится в сообщении «Тампы».
В текущем сезоне Хедман уже пропустил месяц из-за повреждения, характер которого не уточнялся. На его счету 18 матчей и 12 (0+12) очков в этой регулярке.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер «Тампа-Бэй»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости