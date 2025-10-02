«Калгари» поместил Просветова на драфт отказов для отправки в АХЛ

«Калгари» выставил Ивана Просветова на драфт отказов.

Процедура необходима для отправки хоккеиста в АХЛ.

«Флэймс» также поместили на драфт отказов белоруского защитника Илью Соловьева и канадского нападающего Рори Кериньша.

В течение 24 часов хоккеистов сможет забрать любой клуб НХЛ . Если этого не произойдет, «Калгари» сможет отправить их в фарм-клуб в АХЛ «Калгари Рэнглерс».

«Флэймс» поместили вратаря Ивана Просветова , защитника Илью Соловьева и нападающего Рори Кериньша на драфт отказов с целью перевода в «Калгари Рэнглерс », – говорится в сообщении клуба.