«Калгари» поместил Просветова на драфт отказов для отправки в АХЛ
«Калгари» выставил Ивана Просветова на драфт отказов.
Процедура необходима для отправки хоккеиста в АХЛ.
«Флэймс» также поместили на драфт отказов белоруского защитника Илью Соловьева и канадского нападающего Рори Кериньша.
В течение 24 часов хоккеистов сможет забрать любой клуб НХЛ. Если этого не произойдет, «Калгари» сможет отправить их в фарм-клуб в АХЛ «Калгари Рэнглерс».
«Флэймс» поместили вратаря Ивана Просветова, защитника Илью Соловьева и нападающего Рори Кериньша на драфт отказов с целью перевода в «Калгари Рэнглерс», – говорится в сообщении клуба.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть «Калгари»
