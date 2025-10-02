Сборная легионеров КХЛ не сыграет на Кубке Первого канала. Турнир пройдет в Новосибирске в декабре

Сборная легионеров КХЛ не сыграет на Кубке Первого канала.

Турнир пройдет в декабре в Новосибирске. Состав участников пока не объявляли.

«КХЛ и Федерация хоккея России (ФХР) приняли совместное решение о том, что Сборная мира КХЛ не примет участие в Кубке Первого канала », – сказано в сообщении лиги.

В прошлом году команда легионеров, выступающих в FONBET чемпионате КХЛ, заняла третье место из четырех, победив сборную Казахстана (3:1).

