Тэйвс травмировался в предсезонном матче «Виннипега». Состояние 37-летнего форварда оценят позднее
Джонатан Тэйвс получил травму в предсезонной игре «Виннипега».
Инцидент произошел в матче против «Миннесоты» (2:3). 37-летний форвард покинул площадку в середине второго периода, проведя на льду 10 минут и 2 секунды.
Главный тренер «Джетс» Скотт Арниел заявил, что Тэйвс «что-то дернул» и позднее пройдет углубленное медицинское обследование.
В межсезонье нападающий подписал с «Виннипегом» контракт на год. Он не играл в НХЛ с 2023 года из-за проблем со здоровьем.
Оклад Тэйвса в «Виннипеге» – 2 млн долларов за сезон. Он может получить еще 5 млн в качестве бонусов
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sportsnet
