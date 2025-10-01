Тэйвс травмировался в предсезонном матче «Виннипега». Состояние 37-летнего форварда оценят позднее

Джонатан Тэйвс получил травму в предсезонной игре «Виннипега».

Инцидент произошел в матче против «Миннесоты » (2:3). 37-летний форвард покинул площадку в середине второго периода, проведя на льду 10 минут и 2 секунды.

Главный тренер «Джетс» Скотт Арниел заявил, что Тэйвс «что-то дернул» и позднее пройдет углубленное медицинское обследование.

В межсезонье нападающий подписал с «Виннипегом » контракт на год. Он не играл в НХЛ с 2023 года из-за проблем со здоровьем.

Оклад Тэйвса в «Виннипеге» – 2 млн долларов за сезон. Он может получить еще 5 млн в качестве бонусов