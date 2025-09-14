  • Спортс
Тэйвс о возвращении в НХЛ: «Все дело в мышечной памяти – стоит выйти на лед, и все происходит само собой. Приятно вернуться к привычному ритму»

Джонатан Тэйвс прокомментировал свое возвращение в НХЛ.

В межсезонье 37-летний форвард подписал контракт с «Виннипегом». Тэйвс не играл в НХЛ с 2023 года из-за проблем со здоровьем.

«Все дело в мышечной памяти. Иногда забываешь, какой конек ставить первым, но стоит выйти на лед, и все происходит само собой.

Приятно вернуться к привычному ритму, к той структуре сборов и сезона НХЛ. Было здорово постепенно знакомиться с ребятами.

Мне потребуется некоторое время, чтобы освоиться и почувствовать себя комфортно в раздевалке. В каком-то смысле хочется проявить уважение, особенно к ветеранам команды, которые каждый день задают тон и показывают пример.

Хочу постепенно найти свой путь и внести свой вклад, а также найти способы заслужить уважение», – сказал нападающий «Виннипега» Джонатан Тэйвс.

