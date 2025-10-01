  • Спортс
Кадейкин о том, может ли Абрамович спасти «Салават»: «Думаете, он прочитает мое интервью? Хотелось бы, чтобы Уфа играла и была топ-клубом»

Александр Кадейкин прокомментировал финансовые проблемы «Салавата».

Ранее уфимский клуб сократил бюджет и распродал лидеров из-за долгов.

– Судьба «Салавата» мне не безразлична. Я в этом клубе провел наибольшее количество сезонов в КХЛ. Я проходил и через мытищинский «Атлант», который покинул лигу.

По тому опыту могу сказать, что это все решается на таком уровне, что нам неправильно рассуждать. В плане финансирования клубов работают свои законы и правила. У кого есть воля помочь клубу, развивать его, тот и должен помочь. В первую очередь должно быть желание.

– Смог ли бы Абрамович вернуть клуб к жизни, имея успешный опыт помощи «Авангарду»?

– Думаете, он прочитает интервью Кадейкина? Давайте не будем думать за Абрамовича, ни за других состоятельных людей.

Со стороны хоккейного сообщества хотелось бы, чтоб Уфа играла и была топ-клубом, – сказал форвард «Трактора» Александр Кадейкин.

«Салават» оштрафовали на 150 тысяч рублей за отсутствие в клубном автобусе системы ГЛОНАСС. Суд признал это грубым нарушением, представители команды не оспаривали решение

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Legalbet
