  • Кадейкин о «Тракторе»: «Идет притирка, каждый день что-то новое. Только начинаем чувствовать звенья, внутри пятерок разговаривать. Рано еще для выводов»
Кадейкин о «Тракторе»: «Идет притирка, каждый день что-то новое. Только начинаем чувствовать звенья, внутри пятерок разговаривать. Рано еще для выводов»

Александр Кадейкин сказал, что в «Тракторе» продолжается притирка.

С 12 очками после 9 игр команда занимает 3-е место в таблице Восточной конференции. 

– В сентябре у «Трактора» осталась одна игра, подведи итоги первого месяца сезона.

– Тяжело так сказать, идет процесс. Каждый день что-то новое, в команде происходит притирка: только начинаем чувствовать звенья, внутри пятерок разговаривать, общаться, что-то начинает получаться. Поэтому день ото дня стараемся быть лучше, работать над многими компонентами. Рано еще для выводов.

– Впереди четырехматчевый западный выезд, как будете готовиться?

– У нас сейчас опять небольшая пауза, время потренироваться. Сейчас будем набирать кондиции, посмотрим моменты матчей.

В новой серии будем продолжать цепляться за свою игру, ловить те моменты, которые нам приносят результат. Думаю, что шаг за шагом будем идти к победам, – сказал капитан челябинского клуба. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Sport24
