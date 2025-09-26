Кадейкин о «Тракторе»: «Идет притирка, каждый день что-то новое. Только начинаем чувствовать звенья, внутри пятерок разговаривать. Рано еще для выводов»
С 12 очками после 9 игр команда занимает 3-е место в таблице Восточной конференции.
– В сентябре у «Трактора» осталась одна игра, подведи итоги первого месяца сезона.
– Тяжело так сказать, идет процесс. Каждый день что-то новое, в команде происходит притирка: только начинаем чувствовать звенья, внутри пятерок разговаривать, общаться, что-то начинает получаться. Поэтому день ото дня стараемся быть лучше, работать над многими компонентами. Рано еще для выводов.
– Впереди четырехматчевый западный выезд, как будете готовиться?
– У нас сейчас опять небольшая пауза, время потренироваться. Сейчас будем набирать кондиции, посмотрим моменты матчей.
В новой серии будем продолжать цепляться за свою игру, ловить те моменты, которые нам приносят результат. Думаю, что шаг за шагом будем идти к победам, – сказал капитан челябинского клуба.