Мозякин о «Металлурге»: «Парни играют хорошо. Где‑то не могли забить, потом прорвало. Пока не получается довести дело до спокойного конца, но работа ведется»

Сергей Мозякин отметил хорошую игру «Металлурга» на старте сезона.

С 16 очками после 10 матчей магнитогорцы возглавляют таблицу Восточной конференции в FONBET КХЛ.

– Что вы думаете о том, как «Металлург» выступает в этом сезоне?

– По игре «Магнитки» скажу, что начало сезона, домашние матчи складываются по‑разному. Но видно было, что парни играли хорошо. Где‑то не могли забить, потом прорвало. И в Казани был показательный матч, когда «Металлург» забил пять голов в первом периоде. Потом пропустили, в итоге 6:3, но в целом мне очень понравилась игра.

И вообще в последних матчах мы забиваем по пять голов. Правда, у нас сейчас где‑то в играх не получается довести дело до спокойного конца.

Начинаем пропускать, хотя уверенно ведем в счете. Но я знаю, над этим работа ведется. Так что, думаю, все исправится. А игра команды станет еще лучше и красивее, – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе «Металлурга ».