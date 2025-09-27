Епанчинцев о 4:6 «Сибири» от «Барыса»: «Говорить особо нечего. Паники нет, где‑то не сыграли друг за друга. Вратарь не выручил, как в 5-м курьезном голе, который надломил нас»

Вадим Епанчинцев подвел итоги игры с «Барысом» в Fonbet Чемпионате КХЛ.

«Сибирь» проиграла казахстанскому клубе (6:4) на выезде. По ходу встречи новосибирский клуб вел со счетом 2:0 и 4:2.

– Думаю, болельщикам понравился хоккей, множество голов. К сожалению, два раза вели в счете и не смогли удержать и победить. Хороший шанс был в конце, но уйти в овертайм не получилось. Соперник сегодня был сильнее.

– Что сказали игрокам после матча?

– Говорить особо нечего. Спокойно разберем ошибки, их следствие. Паники нет, ситуация такая, какая есть. Где‑то не сыграли друг за друга, не поймали шайбу на себя. Где‑то вратарь не выручил, как в пятом курьезном голе, который надломил нас. Были моменты все же, чтобы сравнять счет, – сказал главный тренер «Сибири ».