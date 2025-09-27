Орлов забросил 1-ю шайбу за «Сан-Хосе» – в матче с «Вегасом» на предсезонке

Дмитрий Орлов забросил 1-ю шайбу за «Сан-Хосе».

Защитник «Шаркс» стал автором единственной шайбы своей команды в предсезонном матче с «Вегасом » (1:2).

34-летний россиянин (20:59 – максимальное время среди полевых игроков калифорнийцев, 3:45 – в большинстве, 2:59 – в меньшинстве) завершил встречу с полезностью «+1».

Он реализовал единственный бросок в створ, а также отметился 1 силовым приемом.