Орлов забросил 1-ю шайбу за «Сан-Хосе» – в матче с «Вегасом» на предсезонке
Дмитрий Орлов забросил 1-ю шайбу за «Сан-Хосе».
Защитник «Шаркс» стал автором единственной шайбы своей команды в предсезонном матче с «Вегасом» (1:2).
34-летний россиянин (20:59 – максимальное время среди полевых игроков калифорнийцев, 3:45 – в большинстве, 2:59 – в меньшинстве) завершил встречу с полезностью «+1».
Он реализовал единственный бросок в створ, а также отметился 1 силовым приемом.
