«Локомотив» выиграл 5-й матч подряд. Команда Хартли идет на 1-м месте в КХЛ

«Локомотив» одержал 5-ю победу подряд.

Команда тренера Боба Хартли обыграла «Автомобилист » (3:2 ОТ) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Победный гол в овертайме забил Мартин Гернат .

«Локомотив » набрал 15 очков после 9 игр сезона и занимает 1-е место в таблице КХЛ.

Для «Автомобилиста» это поражение стало 3-м подряд. Клуб идет 5-м в таблице Востока с 9 очками в 9 матчах.