«Локомотив» выиграл 5-й матч подряд. Команда Хартли идет на 1-м месте в КХЛ
«Локомотив» одержал 5-ю победу подряд.
Команда тренера Боба Хартли обыграла «Автомобилист» (3:2 ОТ) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Победный гол в овертайме забил Мартин Гернат.
«Локомотив» набрал 15 очков после 9 игр сезона и занимает 1-е место в таблице КХЛ.
Для «Автомобилиста» это поражение стало 3-м подряд. Клуб идет 5-м в таблице Востока с 9 очками в 9 матчах.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости