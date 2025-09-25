Ги Буше: «Допускаю, что российский тренер возглавит клуб НХЛ. Команда с российским специалистом выиграла Кубок Гагарина в прошлом сезоне, в позапрошлом – тоже»

Ги Буше ответил, может ли российский тренер возглавить клуб НХЛ.

– В КХЛ сейчас сразу четыре канадских тренера. Это привело к дискуссии о состоянии российской тренерской школы. Что думаете о ее уровне вы? Способен ли российский специалист возглавить клуб НХЛ?

– Чтобы оценить чей-то уровень, мне надо поработать с этим человеком.

Но если рассуждать формально, я не вижу проблемы: в прошлом сезоне Кубок Гагарина выиграла команда с российским тренером, в позапрошлом – тоже.

Ситуация везде примерно одинаковая. Есть хорошие российские специалисты и наверняка есть плохие. В Канаде та же история. Национальность уже не играет особой роли.

Далее: нельзя судить о качестве тренера только по результату. Слишком многое зависит от инструментов, которые у него в распоряжении, от обстоятельств. Один и тот же тренер может выиграть Кубок Стэнли, а на следующий год провалиться.

Возвращаясь к вашему вопросу, я вполне допускаю, что российский тренер в один прекрасный момент возглавит клуб НХЛ – почему нет?

Да, у ваших специалистов может быть свой стиль, но, возможно, именно этот стиль и нужен тому или иному клубу.

Задача поиска главного тренера заключается не в том, чтобы подписать человека с громким именем, а в том, чтобы найти того самого специалиста, который вам подойдет в конкретных обстоятельствах, – сказал главный тренер «Авангарда » Ги Буше .