  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ги Буше: «Допускаю, что российский тренер возглавит клуб НХЛ. Команда с российским специалистом выиграла Кубок Гагарина в прошлом сезоне, в позапрошлом – тоже»
7

Ги Буше: «Допускаю, что российский тренер возглавит клуб НХЛ. Команда с российским специалистом выиграла Кубок Гагарина в прошлом сезоне, в позапрошлом – тоже»

Ги Буше ответил, может ли российский тренер возглавить клуб НХЛ.

– В КХЛ сейчас сразу четыре канадских тренера. Это привело к дискуссии о состоянии российской тренерской школы. Что думаете о ее уровне вы? Способен ли российский специалист возглавить клуб НХЛ?

– Чтобы оценить чей-то уровень, мне надо поработать с этим человеком.

Но если рассуждать формально, я не вижу проблемы: в прошлом сезоне Кубок Гагарина выиграла команда с российским тренером, в позапрошлом – тоже.

Ситуация везде примерно одинаковая. Есть хорошие российские специалисты и наверняка есть плохие. В Канаде та же история. Национальность уже не играет особой роли.

Далее: нельзя судить о качестве тренера только по результату. Слишком многое зависит от инструментов, которые у него в распоряжении, от обстоятельств. Один и тот же тренер может выиграть Кубок Стэнли, а на следующий год провалиться.

Возвращаясь к вашему вопросу, я вполне допускаю, что российский тренер в один прекрасный момент возглавит клуб НХЛ – почему нет?

Да, у ваших специалистов может быть свой стиль, но, возможно, именно этот стиль и нужен тому или иному клубу.

Задача поиска главного тренера заключается не в том, чтобы подписать человека с громким именем, а в том, чтобы найти того самого специалиста, который вам подойдет в конкретных обстоятельствах, – сказал главный тренер «Авангарда» Ги Буше.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Российская газета»
logoГи Буше
logoНХЛ
logoКХЛ
logoАвангард
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
Артюхин о возможной отставке Гатиятулина: «У «Ак Барса» опытный штаб, нужно все взвешивать. Были слухи про Кудашова в «Динамо», но он исправил ситуацию»
15 минут назад
«Трактор» – «Авангард». Трансляция матча Fonbet КХЛ на ВидеоСпортсе’’ начнется в 17:00
122 минуты назад
КХЛ. «Амур» примет ЦСКА, «Трактор» против «Авангарда», «Ак Барс» в гостях у «Барыса»
2727 минут назад
Панин об обмене Хмелевски: «Салават» – не тонущий корабль, но все от этого выигрывают. Клуб не располагает такими финансами, чтобы у Саши были партнеры»
6сегодня, 07:15
Как понять «Авангард» через искусство авангарда
сегодня, 06:00Спецпроект
НХЛ. Выставочные матчи. «Флорида» обыграла «Каролину», «Питтсбург» уступил «Коламбусу», «Эдмонтон» проиграл «Сиэтлу»
6сегодня, 04:50
Равиль Якубов: «Салават» выставляет команду уровня ВХЛ после истории с Хмелевски – жаль Козлова. Он провел большую работу в прошлом сезоне, дал бронзовый результат»
18сегодня, 03:55
Какая московская команда ни разу не выигрывала Кубок Гагарина? И другие 12 вопросов на хоккейную эрудицию.
сегодня, 03:50Тесты и игры
Ги Буше о критике Кожевникова: «Без разницы, что там кто-то говорит. Зачем мне мнение людей со стороны, которые понятия не имеют, что происходит внутри?»
34сегодня, 02:45
Мифтахов пропустил 3 шайбы после 7 бросков в 3-м периоде матча с «Флоридой». «Каролина» вела 2:0, когда вратарь появился в игре, и проиграла
6сегодня, 02:35
Ко всем новостям
Последние новости
Сапего о СКА: «Хотим занять первое место в регулярке. У команды большое будущее, есть за что цепляться, есть потенциал для роста»
сегодня, 05:55
Чинахов набрал 1+1 в выставочном матче с «Питтсбургом». Форвард «Коламбуса» получил «плюс 1» и провел на льду 12:48
сегодня, 05:45
Заварухин про 2:5 от «Нефтехимика»: «Автомобилист» принимал глупые решения, проигрывал много стыков, борьбы. Травмированы основные защитники, даем играть молодым»
5сегодня, 01:35
Фастовский о «Салавате»: «Меняет статус. Это был клуб, безоговорочно попадавший в плей-офф. Сейчас – команда, которая борется за плей-офф»
6вчера, 22:00
Квартальнов о 3:2 с «Торпедо»: «Динамо» здорово оборонялось в меньшинстве. «5 на 3» не реализовали, с убойных позиций начинаем искать передачу, надо брать ответственность на себя»
1вчера, 21:54
Десятков про 6 поражений подряд: «В «Ладе» нет безразличных, равнодушных. Не позволим относиться к команде, к городу с вальяжностью. Будем биться со всеми»
вчера, 21:37
Гришин о 5:2 с «Автомобилистом»: «Выдающаяся игра была на Олимпиаде в Пхенчхане, а это просто матч. «Нефтехимику» дифирамбы петь рано»
5вчера, 20:48
Хаг выбыл на 4-6 недель из-за травмы верхней части тела. Защитник «Нэшвилла» получил повреждение в выставочном матче с «Флоридой»
вчера, 19:42
Козырев об 1:2 от «Локомотива»: «Равная игра. «Северстали» в конце силенок не хватило, получили два удаления подряд. По самоотдаче претензий нет»
вчера, 19:01
Черкас о СКА: «Ларионов хочет поставить красивый хоккей, но тогда нужен Третьяк в воротах, либо Фетисов и Касатонов в обороне. Разве умение удержать счет и выиграть – это автобус?»
14вчера, 18:17