Свитеры «Ойлерс» с именами хоббитов и автографами актеров из «Властелина колец» переданы в фонд «Эдмонтона» для благотворительного аукциона: «Они заставили нас снять джерси, больше ничего не снимем!»

Свитеры «Ойлерс» с именами хоббитов будут проданы на благотворительном аукционе.

Актеры Элайджа Вуд, Шон Эстин, Билли Бойд и Доминик Монаган, сыгравшие хоббитов во «Властелине колец», ранее посетили «Эдмонтон Экспо». Там они отпраздновали предстоящее 25-летие со дня выхода первого фильма Питера Джексона из трилогии «Властелин колец» – «Братство кольца».

Актеры, сыгравшие Фродо, Сэмуайза, Мерри и Пиппина, вышли на сцену в джерси «Ойлерс» с номером 25 и именами своих персонажей на спинах.

Свитеры с автографами актеров позже были переданы в фонд «Эдмонтон Ойлерс» для благотворительного аукциона, сообщает CTV News.

Отмечается, что на мероприятии актеры делились воспоминаниями о съемках, размышляли о своей жизни и подшучивали друг над другом – особенно над недавно назначенным главой профсоюза актеров SAG-AFTRA Эстином, которого Бойд и Монаган называли «президентом».

Актеры ответили на ряд вопросов, после чего ведущий предложил провести серию игр.

После этого Эстин пошутил о Вуде: «Мне придется нести его куда-то наверх?» Когда выяснилось, что речь шла о шарадах, Эстин сказал: «Они заставили нас снять джерси «Ойлерс», больше ничего не снимем!», на что Вуд ответил: «Никто ничего не говорил о раздевании!»

«С тех пор, как он стал президентом, он пытается снять с нас одежду», – пошутил Монаган.

