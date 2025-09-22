«Братство катка». Актеры, сыгравшие хоббитов во «Властелине колец», посетили «Эдмонтон Экспо» в джерси «Ойлерс» с именами Фродо, Сэмуайза, Мерри и Пиппина
Актеры, сыгравшие хоббитов во «Властелине колец», посетили «Эдмонтон Экспо».
Элайджа Вуд, Шон Эстин, Билли Бойд и Доминик Монаган отпраздновали предстоящее 25-летие со дня выхода первого фильма Питера Джексона из трилогии «Властелин колец» – «Братство кольца».
Актеры, сыгравшие Фродо, Сэмуайза, Мерри и Пиппина, вышли на сцену в джерси «Ойлерс» с номером 25 и именами хоббитов на спинах.
«Эдмонтон Ойлерс» выложили фото с мероприятия.
«Братство катка. В прошедшие выходные несколько особенных гостей из Хоббитона представляли «Ойлерс» на «Эдмонтон Экспо»!» – говорится в сообщении клуба НХЛ.
