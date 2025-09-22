  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Братство катка». Актеры, сыгравшие хоббитов во «Властелине колец», посетили «Эдмонтон Экспо» в джерси «Ойлерс» с именами Фродо, Сэмуайза, Мерри и Пиппина
Фото
4

«Братство катка». Актеры, сыгравшие хоббитов во «Властелине колец», посетили «Эдмонтон Экспо» в джерси «Ойлерс» с именами Фродо, Сэмуайза, Мерри и Пиппина

Актеры, сыгравшие хоббитов во «Властелине колец», посетили «Эдмонтон Экспо».

Элайджа Вуд, Шон Эстин, Билли Бойд и Доминик Монаган отпраздновали предстоящее 25-летие со дня выхода первого фильма Питера Джексона из трилогии «Властелин колец» – «Братство кольца».

Актеры, сыгравшие Фродо, Сэмуайза, Мерри и Пиппина, вышли на сцену в джерси «Ойлерс» с номером 25 и именами хоббитов на спинах.

«Эдмонтон Ойлерс» выложили фото с мероприятия.

«Братство катка. В прошедшие выходные несколько особенных гостей из Хоббитона представляли «Ойлерс» на «Эдмонтон Экспо»!» – говорится в сообщении клуба НХЛ.


Фото: x.com/EdmontonOilers

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Edmonton Journal
logoЭдмонтон
logoНХЛ
logoстиль
игровая форма
кино
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Нерс про «Эдмонтон»: «Выйти в двух сезонах подряд в финал Кубка Стэнли – это тоже прогресс. Нужно смотреть на вещи шире – мы должны продолжать стучаться в дверь»
7сегодня, 14:30
Просветов отразил 28 из 30 бросков в 1-м матче за «Калгари» – выставочном с «Эдмонтоном». Он стал 1-й звездой встречи, Петров из «Ойлерс» с 1+1 – 3-й
сегодня, 05:30
«Эдмонтон» показал новую альтернативную форму – бежевую с леттерингом Oilers. Буква s образует каплю нефти
8вчера, 03:30Фото
Главные новости
НХЛ. Выставочные матчи. «Тампа» против «Каролины», «Питтсбург» сыграет с «Монреалем», «Коламбус» примет «Баффало», «Анахайм» – «Юту»
348 минут назад
Радулов догнал Силантьева в гонке бомбардиров КХЛ. 39-летний форвард «Локомотива» набрал 10 очков в 7 матчах
1сегодня, 20:12
Радулов стал 3-м игроком старше 38 лет, сделавшим хет-трик в КХЛ
5сегодня, 19:20
«Торпедо» проиграло впервые в сезоне – 0:1 от «Шанхая». Меркли забил победный гол в овертайме, Рыбар сделал 25 сэйвов
5сегодня, 19:12
КХЛ. «Торпедо» проиграло «Шанхаю», «Локомотив» победил «Сочи», «Динамо» Москва обыграло «Амур» в гостях, «Сибирь» уступила «Северстали»
118сегодня, 18:57
«Барыс» нанес 8 бросков за матч с «Динамо» Минск. Это худший результат в истории КХЛ
9сегодня, 18:55
«Локомотив» выиграл 3-й матч подряд. Исаев отразил все 24 броска «Сочи», Радулов сделал хет-трик
4сегодня, 18:38
Защитник «Сочи» Березин был удален до конца матча с «Локомотивом» за атаку в голову Березкина
7сегодня, 18:22Фото
Радулов сделал хет-трик в матче с «Сочи». У него 6+4 в 7 играх сезона
7сегодня, 18:07
Ярослав Дыбленко: «В КХЛ сейчас 22 клуба, это несколько тоскливо. Хотелось бы видеть больше команд. Надеюсь, у лиги есть грамотный и долгосрочный план по развитию»
19сегодня, 17:33
Ко всем новостям
Последние новости
Квартальнов об 1:0 с «Барысом»: «Содержание игры оставляет желать лучшего, но защищу ребят: лед был не просто ужасный, а очень ужасный. Молодежь в 4-м звене дала энергию»
43 минуты назад
Свитеры «Ойлерс» с именами хоббитов и автографами актеров из «Властелина колец» переданы в фонд «Эдмонтона» для благотворительного аукциона: «Они заставили нас снять джерси, больше ничего не снимем!»
56 минут назад
Крикунов о 0:5 от «Локомотива»: «Не получилась у нас игра, мы старались, но напротив был чемпион. Общее в наших поражениях то, что не можем забить, есть проблемы в атаке»
сегодня, 21:21
Галлан о победе «Шанхая»: «Торпедо» выиграло 6 матчей, для нас это было вызовом. Мы сработали очень хорошо»
сегодня, 21:12
«Ванкувер» подписал контракты новичков с Паттерсоном и Габриэлем Чиаротом на 3 года
2сегодня, 20:34
Хартли после 5:0 с «Сочи»: «Радулов – работяга, ведет за собой партнеров. Я рад, что у наших молодых игроков есть возможность расти под присмотром такого лидера»
2сегодня, 20:21
Исаков об 0:1 от «Шанхая»: «Большое количество единоборств, стыков, «4 на 4» много играли, это говорит, что команды были заряжены. «Торпедо» оставило много сил, но чего-то не хватило»
3сегодня, 19:57
Умер бывший тренер «Нью-Ингленд», отец генменеджера «Сан-Хосе» Бобби Грир. Ему было 82 года
сегодня, 19:49Фото
Фукале провел матч на ноль с минимальным числом сэйвов в истории КХЛ. Вратарь минского «Динамо» отразил 8 бросков «Барыса»
5сегодня, 19:29
Епанчинцев о «Сибири»: «У нас четыре перелома. Нет травм приводящих каких-то. Не хватает ротации и конкуренции нам»
сегодня, 17:59