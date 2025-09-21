У СКА Ларионова 4 победы подряд – сегодня 3:0 с «Ладой». Заврагин отбил все 29 бросков
СКА продлил победную серию.
Команда Игоря Ларионова обыграла «Ладу» в FONBET Чемпионате КХЛ (3:0).
Это четвертая подряд победа петербуржцев. Ранее команда победила «Трактор» (5:2), «Ладу» (6:1) и «Динамо» Минск (3:2 ОТ).
Сегодня голкипер СКА Егор Заврагин отразил все 29 бросков.
Армейцы идут вторыми в Западной конференции с 9 очками в 6 матчах. В следующем матче СКА примет «Авангард», игра пройдет 23 сентября.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости