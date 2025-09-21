«Виннипег» и Коннор достигли прогресса в переговорах по новому контракту. Зарплата форварда может составить 11-12 млн долларов (Дэвид Паньотта)

«Виннипег» и Кайл Коннор достигли прогресса в переговорах по новому контракту.

Об этом сообщает инсайдер The Fourth Period Дэвид Паньотта. Зарплата 28-летнего форварда по новому соглашению может составить 11-12 миллионов долларов в год.

У Коннора остается еще один сезон по текущему контракту с кэпхитом 7,14 млн долларов.

С 1 июля «Джетс» получили право продлить контракт с игроком, он может выйти на рынок свободных агентов летом 2026 года.

В прошлом сезоне американец обновил личные рекорды по очкам и передачам, набрав 97 (41+56) баллов в 82 играх в регулярном чемпионате. В плей-офф он добавил 17 (5+12) баллов в 13 матчах.

За карьеру в лиге в рамках регулярок у 17-го номера драфта НХЛ-2015 582 (284+298) очка в 613 играх. В Кубке Стэнли – 49 (20+29) баллов в 58 играх.