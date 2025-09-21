  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Виннипег» и Коннор достигли прогресса в переговорах по новому контракту. Зарплата форварда может составить 11-12 млн долларов (Дэвид Паньотта)
1

«Виннипег» и Коннор достигли прогресса в переговорах по новому контракту. Зарплата форварда может составить 11-12 млн долларов (Дэвид Паньотта)

«Виннипег» и Кайл Коннор достигли прогресса в переговорах по новому контракту.

Об этом сообщает инсайдер The Fourth Period Дэвид Паньотта. Зарплата 28-летнего форварда по новому соглашению может составить 11-12 миллионов долларов в год. 

У Коннора остается еще один сезон по текущему контракту с кэпхитом 7,14 млн долларов.

С 1 июля «Джетс» получили право продлить контракт с игроком, он может выйти на рынок свободных агентов летом 2026 года. 

В прошлом сезоне американец обновил личные рекорды по очкам и передачам, набрав 97 (41+56) баллов в 82 играх в регулярном чемпионате. В плей-офф он добавил 17 (5+12) баллов в 13 матчах. 

За карьеру в лиге в рамках регулярок у 17-го номера драфта НХЛ-2015 582 (284+298) очка в 613 играх. В Кубке Стэнли – 49 (20+29) баллов в 58 играх. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: The Fourth Period
Дэвид Паньотта
деньги
logoНХЛ
logoКевин Чевелдэйофф
logoКайл Коннор
logoВиннипег
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
ЦСКА активно интересуется Лабанком и Рословиком. Клуб хочет подписать одного из форвардов («СЭ»)
113 минут назад
Юрзинов высмеял сомнения в значимости КПК: «Генетический код российских болельщиков никому не перекодировать, для них сборная была и всегда будет командой № 1»
9сегодня, 05:45
«Анахайм» дает Мактавишу контракт на 5 лет с кэпхитом 5,5 млн долларов. Форвард хочет соглашение на 7-8 лет и зарплату 7-8 млн (Дэвид Паньотта)
16сегодня, 05:30
КХЛ. «Трактор» примет «Спартак», «Металлург» против ЦСКА, СКА в гостях у «Лады», «Ак Барс» сыграет с «Авангардом»
6сегодня, 05:15
Разин о лишении Яковлева капитанства в «Металлурге»: «Вся эта околохоккейная деятельность ему мешает. Хотелось, чтобы Егор не расплескивал эмоции на соцсети, интервью, съемки»
4сегодня, 04:30
Овечкин не сыграет в первом выставочном матче «Вашингтона» перед сезоном НХЛ – с «Бостоном». Мирошниченко и Тринеев попали в состав
5сегодня, 03:58
Юрзинов о КПК в Новосибирске: «Турнир в одном из самых хоккейных городов России станет украшением сезона. При железном занавесе значимость игр сборных еще более возросла»
4сегодня, 03:45
«Эдмонтон» показал новую альтернативную форму – бежевую с леттерингом Oilers. Буква s образует каплю нефти
5сегодня, 03:30Фото
В НХЛ стартовали выставочные матчи. «Даллас» обыграл «Сент-Луис» по буллитам
3сегодня, 03:05
Выиграйте хоккейную джерси Спортса» за 12 несложных вопросов о хоккее!
вчера, 22:00Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Плющев о Захаркине: «Он в онлайне консультировал детскую школу «Витязя» – результат принес плачевный. Последние места по всем возрастам. Удивляюсь, кто в СКА кому советует и как»
28 минут назад
Ларионов-младший о 3 победах СКА подряд: «Можем и будем играть еще лучше. Но главное – это как команда склеивается. У нас из-за травм еще ни разу не играл полный состав»
138 минут назад
Зибанежад и Миллер катаются в одной тройке в лагере «Рейнджерс». Салливан объединил их после бесед с Микой во время своего специального визита в Швецию
1сегодня, 05:58
Артюхин о Десяткове во главе «Лады»: «Хорошая замена Миронову. Он сделает все для достижения приемлемого результата, но для этого нужно время»
сегодня, 04:58
Прошкин о допинге у Морозова: «Отстранение негативно скажется на информационном фоне вокруг «Спартака». Он лидер в атаке красно-белых, для команды это потеря»
1сегодня, 04:48
«Тампа» подписала контракт новичка с форвардом Джеймсом, игравшим в NCAA. Бывший проспект «Чикаго» набрал 30 очков в 35 играх в прошлом сезоне
сегодня, 03:15
У Проворова родился сын: «Выглядел как отец, так что было уместно назвать его Иваном»
10вчера, 22:08Фото
Терещенко о Броссо: «Иностранец должен играть на другом уровне. Опция ухода вполне возможна»
2вчера, 19:58
Кравец о 2:3 с «Северсталью»: «Нельзя проигрывать вчистую вбрасывания, нельзя терять шайбу в своей зоне. Для победы нужно сделать чуть-чуть больше, чем мы»
вчера, 18:51
Камалов о 3:2 с «Барысом»: «Северсталь» сама привезла себе два гола, но вовремя взялась за голову. Могли забить еще, оставим это на поездку, думаю»
2вчера, 17:50