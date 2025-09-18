  • Спортс
Вратарь «Сибири» Доминге о России: «Все, что я вижу – приятный сюрприз для меня. Дети на улицах счастливы, здорово проводят время. Нравится местная культура»

Вратарь «Сибири» Луи Доминге приятно удивлен российскими реалиями.

– Каким было ваше первое впечатление от приезда в Россию?

– Было много неожиданного. Но я приехал сюда с готовностью открывать что-то новое, хотел понять, как здесь живут люди. Мне нужно понимать это и адаптироваться к местному стилю жизни прежде, чем играть в хоккей.

Все, что я вижу здесь – приятный сюрприз для меня. Мне очень нравится в России. Я вижу детей на улицах, они счастливы, здорово проводят время. Мне нравится местная культура. А с точки зрения хоккея я все еще привыкаю, – сказал канадец. 

