«Чикаго» продлил контракт с Найтом на 3 года, кэпхит – 5,83 млн долларов. 24-летний вратарь перешел из «Флориды» по ходу прошлого сезона
«Чикаго» и Спенсер Найт продлили контракт на 3 года.
«Блэкхокс» объявили о новом трехлетнем соглашении с 24-летним американским голкипером. Кэпхит голкипера составит 5,83 млн долларов. Новый договор вступит в силу с сезона-2026/27.
По ходу прошлого чемпионата Найт перешел в «Чикаго» из «Флориды» в результате обмена. Он установил личный рекорд, проведя 38 матчей в регулярке, отражая в среднем 90,2% бросков при коэффициенте надежности 2,72.
Всего на счету голкипера 95 игр в НХЛ, в которых он оформил 5 шатаутов, показав коэффициент надежности 2,83 при 90,4% отбитых бросков.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт «Чикаго»
