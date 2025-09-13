«Чикаго» продлил контракт с Найтом на 3 года, кэпхит – 5,83 млн долларов. 24-летний вратарь перешел из «Флориды» по ходу прошлого сезона

«Чикаго» и Спенсер Найт продлили контракт на 3 года.

«Блэкхокс» объявили о новом трехлетнем соглашении с 24-летним американским голкипером. Кэпхит голкипера составит 5,83 млн долларов. Новый договор вступит в силу с сезона-2026/27.

По ходу прошлого чемпионата Найт перешел в «Чикаго » из «Флориды» в результате обмена. Он установил личный рекорд, проведя 38 матчей в регулярке, отражая в среднем 90,2% бросков при коэффициенте надежности 2,72.

Всего на счету голкипера 95 игр в НХЛ , в которых он оформил 5 шатаутов, показав коэффициент надежности 2,83 при 90,4% отбитых бросков.