  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Бедард о новом контракте: «Не думаю об этом. Я хочу остаться, «Чикаго» хочет сохранить меня – это произойдет»
0

Бедард о новом контракте: «Не думаю об этом. Я хочу остаться, «Чикаго» хочет сохранить меня – это произойдет»

Коннор Бедард оценил ход переговоров по новому контракту.

Действующее соглашение 20-летнего нападающего рассчитано до 30 июня 2026 года. Он может стать ограниченно свободным агентом.

В прошлом сезоне Бедард набрал 67 (23+44) очков за 82 игры при полезности «минус 36».

«Ничего необычного, обе стороны довольны своим положением. Они знают, что я хочу остаться; я знаю, что они хотят, чтобы я остался.

Так что я не так уж сильно об этом думаю. Когда это произойдет, то произойдет», – сказал форвард «Чикаго» Коннор Бедард.

Бедард о шансах сыграть на Олимпиаде: «Мне нужен яркий старт сезона, но в Канаде так много отличных хоккеистов. Кто-то будет здорово играть, но не попадет в состав»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
logoЧикаго
logoНХЛ
logoКоннор Бедард
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Бедард о шансах сыграть на Олимпиаде: «Мне нужен яркий старт сезона, но в Канаде так много отличных хоккеистов. Кто-то будет здорово играть, но не попадет в состав»
11 сентября, 02:35
Селебрини – лучший игрок НХЛ в возрасте до 23 лет по версии The Athletic. Бедард – 2-й, Мичков – 6-й, Демидов – 10-й
392 сентября, 15:54
Патрик Кэйн о Бедарде: «Считаю, что его ждет отличная карьера. К НХЛ сложно привыкнуть, мне тоже пришлось пройти через трудности взросления»
11 июля, 06:30
Главные новости
Мартин о КХЛ и АХЛ: «Здесь уровень мастерства выше, игроки сильнее. Невероятно радостно быть частью этой лиги»
21 минуту назад
Макар о формате Кубка Стэнли: «Все игроки хотят вернуться к «1-8»
446 минут назад
Ларионов о победе над «Трактором»: «Голы Короткого, Полякова и Хайруллина – это фантастика, быстрый и креативный хоккей. Не просто навал и добивание, а творческие ходы»
сегодня, 07:30
Перри травмировался перед началом лагеря «Лос-Анджелеса». Характер повреждения 40-летнего форварда не уточняется
сегодня, 07:07
Гендиректор «Динамо» о должности Ротенберга: «Он не советник. Заместитель по детско‑юношескому хоккею»
7сегодня, 06:45
Капризов хочет 18-19 млн долларов за сезон по контракту на 8 лет. Форвард «Миннесоты» будет ждать нового договора Макдэвида (RG)
131сегодня, 06:25
КХЛ. «Авангард» примет «Динамо» Москва, «Барыс» против «Динамо» Минск
7сегодня, 04:45
46-летний фанат «Ак Барса» погиб в свой день рождения – Антон Агафонов утонул, спасая беременную женщину с перевернувшегося катера на Волге («Бизнес Online»)
20вчера, 22:13
Плотников о противостоянии СКА и «Шанхая»: «Круто. Хорошо, что в Петербурге появился второй клуб, есть некое дерби, даже в медиа. Это придает популярности хоккею в нашей стране»
5вчера, 21:51
Хартли про 1:4: «Поздравляю «Шанхай», они заслужили победу. «Локомотив» не создал ничего в 3-м периоде, не было скорости, соперник нашел ответ на все наши атаки»
5вчера, 21:19
Ко всем новостям
Последние новости
Исаков про 3 победы «Торпедо» на старте сезона: «Важный момент в плане психологии. Понимаем, что дистанция длинная – на ней будет много всего»
33 минуты назад
Крикунов о 18-летнем Дацюке: «Мне его предложил старый, опытный тренер. Пашу на льду сразу было видно – оставили в команде, он начал играть»
сегодня, 07:42
Миронов о 3:4 с «Торпедо»: «Много детских ошибок и дисциплина хромала, но игра понравилась – есть за что зацепиться. Холлоуэллу шайба попала в руку, он в больнице»
сегодня, 07:20
Директор «Металлурга» про слова Разина о «жеманной твари»: «Никого конкретно они не касаются, человек сгоряча повторил прошлогоднюю реплику»
2сегодня, 06:56
Корешков о «Металлурге»: «Возможности Ткачева, Толчинского и Барака известны, но даже мастерам нужно время, чтобы вкатиться. Прогресс есть»
1сегодня, 06:37
Мальцев получит 40 млн рублей от «Спартака» за сезон-2026/27 (Михаил Зислис)
1сегодня, 06:10
«Рейнджерс» пригласили Шустра на просмотр. У экс-защитника «Тампы» и «Куньлуня» 362 матча в регулярках НХЛ и 69 очков
2сегодня, 03:20
Де Хаан перешел в шведский «Регле». У 34-летнего защитника 679 матчей в регулярках НХЛ и 149 очков
1сегодня, 03:10
Губернатор Тульской области поздравил 9-летнего победителя детского конкурса от АКМ, вручив ему футболку с надписью «Друг Губернатора Миляева»
2вчера, 21:39
Кэйн об игре на Олимпиаде-2026: «Выбирайте меня исходя из того, каким игроком я являюсь сейчас, а не каким был раньше. Я сделаю все, чтобы помочь США побеждать»
вчера, 20:33