Бедард о новом контракте: «Не думаю об этом. Я хочу остаться, «Чикаго» хочет сохранить меня – это произойдет»

Коннор Бедард оценил ход переговоров по новому контракту.

Действующее соглашение 20-летнего нападающего рассчитано до 30 июня 2026 года. Он может стать ограниченно свободным агентом.

В прошлом сезоне Бедард набрал 67 (23+44) очков за 82 игры при полезности «минус 36».

«Ничего необычного, обе стороны довольны своим положением. Они знают, что я хочу остаться; я знаю, что они хотят, чтобы я остался.

Так что я не так уж сильно об этом думаю. Когда это произойдет, то произойдет», – сказал форвард «Чикаго » Коннор Бедард.

Бедард о шансах сыграть на Олимпиаде: «Мне нужен яркий старт сезона, но в Канаде так много отличных хоккеистов. Кто-то будет здорово играть, но не попадет в состав»