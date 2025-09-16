Умер заслуженный тренер России, бывший вице-президент ФХР Леонид Михно

Умер заслуженный тренер России Леонид Михно.

Об этом сообщила Федерация хоккея России.

«На 79-м году жизни скончался Леонид Михно – заслуженный тренер России, заслуженный работник физической культуры и спорта, доктор педагогических наук, профессор, действительный член Петровской академии наук и искусств.

Леонид Владимирович оставил яркий след в истории российского спорта и образования. На протяжении десятилетий его жизнь была связана с хоккеем, развитием которого он активно занимался с 1980-х годов. Он создал Ассоциацию ветеранов хоккея и Спортивный Клуб «Тройка», был генеральным директором ЗАО «СКА-Хоккей», вице-президентом ФХР, президентом Северо-Западной межрегиональной федерации хоккея и генеральным менеджером сборных команд России.

Посвятив долгие годы подготовке тренерских кадров, Леонид Михно возглавлял кафедру теории и методики хоккея в НГУ им. П. Ф. Лесгафта, а также являлся директором Высшей школы тренеров по хоккею имени Н. Г. Пучкова и директором ЧОУ ДПО «Академия Хоккея».

Среди его многочисленных воспитанников, выпускников университета и ВШТ, немало известных хоккеистов, тренеров клубов КХЛ и сборных, обладателей Кубка Гагарина, чемпионов и призеров мировых первенств.

Федерация хоккея России выражает глубокие соболезнования родным и близким, друзьям и коллегам Леонида Владимировича», – говорится в сообщении ФХР.