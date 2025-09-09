Давыдов о «Динамо» после поражения от ЦСКА: «Завал в обороне – 4 гола пришли с пятачка. Надеюсь, эти 2:6 разбудят команду. Нельзя так начинать сезон!»

Виталий Давыдов высказался о поражении «Динамо» от ЦСКА (2:6).

– Виталий Семенович, главный для вас сюрприз первых дней чемпионата?

– Родная оборона родного «Динамо». Четыре гола ЦСКА пришли в наши ворота с пятачка, где защитник по определению должен быть хозяином. Это азы нашей профессии.

Для меня такая игра обороны бело-голубых – откровение. Все-таки в последние годы в этой зоне нашей команды был относительный порядок. А тут такой завал – да еще против самого принципиального соперника и в первом матче чемпионата.

– Уже отошли от этих 2:6 в дебюте с ЦСКА?

– Не могу сказать, что такой обидный результат возник из ниоткуда. Еще во время подготовительного периода у «Динамо» были тревожные матчи – с Китаем, Казанью, тем же ЦСКА.

Надеюсь, эти 2:6 разбудят команду. Тренеры просто обязаны растормошить наших мастеров, тем более что ближайший соперник – «Сочи» – очень непростой, в матче против «Спартака» он мне понравился. Нельзя так начинать сезон! – сказал трехкратный олимпийский чемпион.