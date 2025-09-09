  • Спортс
  • Плющев о «Динамо»: «Тренер заявляет, что команда не готова, находится в стадии предсезонки. Почему так произошло? Клуб не показывает достойной игры, старт неубедительный»
Плющев о «Динамо»: «Тренер заявляет, что команда не готова, находится в стадии предсезонки. Почему так произошло? Клуб не показывает достойной игры, старт неубедительный»

Владимир Плющев не оценил игру «Динамо» на старте сезона КХЛ.

Команда под руководством Алексея Кудашова начала сезон с поражения от ЦСКА на выезде со счетом 2:6. Сегодня «Динамо» примет «Сочи». 

«Я не Ванга и не могу предугадывать все вещи. Но если главный тренер заявляет, что команда не готова и находится в стадии предсезонки, пусть уточняет эти вещи с руководством.

Почему так произошло? Ведь предсезонную подготовку они сами планировали. А теперь продолжение следует.

У «Динамо» неубедительный старт и вопрос даже не в том, что они проиграли ЦСКА, а в том, что команда не показывает достойной игры. На это есть причины, но их обсуждать я не собираюсь», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
