Козырев об 1:4 от «Локомотива»: «У «Северстали» с самого начала не заладилась игра – не контролировали шайбу, было много брака. Во 2-м периоде игра выровнялась»
Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев подвел итоги игры с «Локомотивом».
Клуб из Череповца потерпел поражение со счетом 1:4 в матче регулярного сезона FONBET КХЛ.
«С самого начала у нас не заладилась игра. Это связано с тем, что мы не контролировали шайбу, было много брака, инициатива была у соперника.
Во втором периоде игра выровнялась, мы стали действовать лучше, но с такой командой, как «Локомотив», нужно играть все 60 минут. Состав после «Нефтехимика» не стал менять, поскольку он был победным, мы сыграли хорошо. Но у нас есть ребята, которые могут выйти на лед в следующих матчах.
Результаты предсезонки уже в прошлом, они не имеют значения. Мы смотрели на модель игры «Локомотива» и готовились к сопернику, исходя их предсезонных матчей», – сказал Козырев.
