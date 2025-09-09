НХЛ и профсоюз будут ежегодно вносить 4 млн долларов в фонд медицинской помощи для бывших игроков лиги

В НХЛ появится фонд медицинской помощи для бывших игроков.

Североамериканская лига и Ассоциация игроков НХЛ (NHLPA) будут ежегодно вносить в него 4 миллиона долларов. Это решение было принято в рамках обновления коллективного соглашения.

Президент Ассоциации выпускников НХЛ и бывший вратарь «Лос-Анджелеса», «Айлендерс», «Рейнджерс» и «Торонто» Гленн Хили заявил, что экс-игроки лиги смогут использовать средства из фонда для обращения как к семейным врачам, так и к психологам – «независимо от того, сыграл хоккеист одну смену или 10 000 матчей».

«Наш план медицинской помощи не похож на тот, который действует в баскетболе. Это не футбол. В этом виде спорта другая ситуация. У нас нет зубов. У нас другие проблемы, и я думаю, что это реальный шаг вперед для игроков. Это новаторский шаг. Для нас это как Рождество», – сказал Хили.

«Это просто еще одна дополнительная вещь, которую мы можем сделать для наших нынешних и бывших игроков. Идея в том, что когда наши игроки в будущем завершат карьеру, они окажутся в совершенно другой жизненной ситуации», – отметил помощник исполнительного директора NHLPA Рон Хэйнси.