  • Рожков о том, что у «Ак Барса» больше фанатов, чем у «Рубина»: «Не сказал бы. «Рубин» показывает хорошие результаты, больше болельщиков стало на наших матчах»
Илья Рожков не согласен, что у «Ак Барса» больше болельщиков, чем у «Рубина».

– Вы говорили, что ваши родители выбирали, куда вас отдать – в хоккей или в футбол. Почему выбор пал на футбол?

– Так сложилось, что мне дали выбор, а я сразу остановился на футболе. Потом немного позанимался и перестал ходить. Через некоторое время тренер позвонил моим родителям и спросил, почему бросил футбол, а я ответил, что не знаю. В итоге опять начал тренироваться и развивался в футболе.

– Почему не рассматривали вариант с хоккеем?

– Мне даже в голову не приходило заниматься этим видом спорта.

– Не кажется ли вам, что в Казани болельщиков «Ак Барса» пока что больше, чем «Рубина»?

– Сейчас я бы так не сказал, потому что стало больше болельщиков ходить на наши матчи. «Рубин» стал показывать хорошие результаты. Болельщикам надо сказать огромное спасибо, благодаря им мы долгое время не проигрывали на домашней арене, – сказал защитник футбольного «Рубина» Илья Рожков. 

Источник: «РБ Спорт»
Источник: «РБ Спорт»
