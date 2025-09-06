Исаков о 4:3 с «Салаватом»: «Поздравляю «Торпедо», после счета 2:3 выиграть было сложно. Не понравилось, что пропускаем с атак с ходу»

Алексей Исаков высказался о победе «Торпедо» над «Салаватом» (4:3).

– Хочется поздравить команду с тем, что в стартовом матче выиграли. Однозначно после счета 2:3 это было сложно. Но после гола Алексея Кручинина было легче вернуться.

– Было 2:0 в вашу пользу, а стало 2:3. Почему так вышло?

– Первая и вторая пропущенные шайбы – это мелкие ошибки, которыми соперник воспользовался, и игра началась с нуля. Что не понравилось – так это то, что мы пропускаем с атак с ходу.

– Согласитесь с тем, что после первого рабочего гола были эстетские шайбы?

– Мы стараемся придерживаться определенного рисунка в игре в атаке. Было многое видно из того, что мы тренируем.

– Последний гол хотелось бы оценить, особенно передачу за спину от Виноградова.

– Егор любит такое, иногда с этим перебарщивает, но в этом матче получилось, – сказал главный тренер «Торпедо ».