Казанский о КХЛ: «Кто возьмет Кубок Гагарина – сказать крайне сложно. ЦСКА станет большим конкурентом «Локомотива», «Металлург» имеет виды на сезон»
«Я не думаю, что в этом сезоне нужно рассуждать категориями по типу – кто сможет остановить чемпионский «Локомотив». В КХЛ, чем она прелестна, в сезон входят сразу несколько фаворитов.
Кто в итоге возьмет Кубок Гагарина – сказать крайне сложно. У «Локомотива» большие шансы, чтобы оставить этот трофей у себя, потому что Никитин долго собирал эту чемпионскую команду, в которой последним пазлом стал Александр Радулов. Но сейчас приехал Хартли. Смена главного тренера просто так не проходит.
Вся суть в том, что в чемпионате много команд, которые собираются бросить Ярославлю эту перчатку. Тот же Ги Буше набирает состав, чтобы победить вместе с «Авангардом».
ЦСКА станет большим конкурентом «Локомотива» на Западе. «Трактор» может выстрелить.
Минское «Динамо» выглядит довольно любопытно. «Металлург» имеет виды на этот сезон. Так что кандидатов достаточно», – сказал комментатор Денис Казанский.