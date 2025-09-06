Зайцев об игре «Спартака»: «Философия сохранилась, но есть новые требования. Больше внимания уделили целостности в обороне»
Егор Зайцев ответил на вопрос относительно изменений в игре «Спартака».
– Какой игры стоит ждать от «Спартака» в следующем сезоне? Изменились ли требования тренерского штаба?
– Изменения есть.
Думаю, вы увидите их в играх. В целом философия сохранилась, но есть новые требования, которые мы будем выполнять.
– Понятно, что всех секретов вы не раскроете. Тем не менее на что нацелены эти изменения в тактике? Речь об игре в атаке?
– Больше внимания уделили целостности игры в обороне, – сказал защитник «Спартака» Егор Зайцев.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
