Чехович о «Шанхае»: «Цель-минимум – выход в плей-офф. У нас собрался хороший коллектив. Много лидеров и игроков с очень высокими скиллами»

– Какие задачи у «Шанхайских драконов» на сезон?

– Цель-минимум – это выход в плей-офф.

– Как собираетесь этого добиваться с учетом того, в каком аврале собиралась команда?

– Я думаю, это не так важно, когда команду собирают. Главное, что у нас собрался хороший коллектив. Есть много лидеров и игроков с очень высокими скиллами [хоккейными навыками].

– Можно ли с нынешним составом выходить в плей-офф?

– По большинству игр, которые у нас были в предсезонку, мне кажется, что в нашей команде все линии, все звенья одинаковые по уровню. Так что сил достаточно, чтобы решать подобную задачу, – сказал форвард «Дрэгонс ».