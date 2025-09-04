Шуми Бабаев: «Если игрок сыграл за команду 250 матчей, он должен становиться неограниченно свободным агентом. В 26 лет. Для остальных – 27 лет, а не 29. Рынок сразу по-другому заработает»
Шуми Бабаев высказался о статусе неограниченного свободного агента в КХЛ.
Игроки получают его в 29 лет.
«Я считаю, что если игрок, не меняя команду, сыграл за нее 250 матчей, он уже должен становиться неограниченно свободным агентом. Для них – 26 лет. Для остальных игроков – 27 лет. Не 29, а 27. Это край. У меня такое мнение.
Сразу откроется рынок. Сразу откроются возможности у других клубов. Рынок сразу по-другому заработает.
Если игрок находится в системе клуба, но до 24 лет не сыграл 100 матчей в КХЛ, то он тоже становится неограниченно свободным агентом.
Тем самым на рынок мы выпустим очень много игроков. Начнется движение, это усилит рынок, усилит команды, усилит уровень хоккея», – сказал агент Шуми Бабаев.
