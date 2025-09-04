  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Шарипзянов о Потуральски: «Сказал Потсу, что он мой новый шеф-повар – мясо очень вкусное, прекрасно готовит. Понравилось даже детям»
1

Шарипзянов о Потуральски: «Сказал Потсу, что он мой новый шеф-повар – мясо очень вкусное, прекрасно готовит. Понравилось даже детям»

Дамир Шарипзянов рассказал об умении Эндрю Потуральски готовить мясо.

Американский нападающий перешел в «Авангард» в это межсезонье.

«Мясо от Эндрю Потуральски было очень вкусное – он прекрасно готовит. Расспросил все секреты, сказал Потсу, что теперь он мой новый шеф-повар.

Вчера ко мне в гости приходили легионеры приходили. Мы посидели, пообщались, поели стейки.

Понравилось даже детям, хотя они не очень любят мясо», – сказал капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Авангарда»
logoДамир Шарипзянов
logoКХЛ
logoЭндрю Потуральски
logoАвангард
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
Фастовский о СКА: «Ротенберг создал вертикаль и выстроил ее работу, никто из скептиков с этим не сможет поспорить. Владельцы клуба поставили на Ларионова, тренеров такого уровня не так много»
226 минут назад
Пакетт получил спортивное гражданство РФ. Канадский форвард «Динамо» сможет выступать за сборную России
241 минуту назад
Грималди о СКА: «В Америке у клуба есть репутация, его очень уважают. Я общался с 4-5 игроками, никто из них не был в СКА. И все говорили: «Это лучшая команда»
356 минут назад
Рябыкин о Кубке Открытия: «Ценный трофей, но не Кубок Гагарина. Для «Локомотива» главная задача – правильно войти в долгий сезон. Команда работает четко, качественно»
2сегодня, 04:55
Сезон КХЛ стартует! «Локомотив» и «Трактор» сыграют в матче за Кубок Открытия
15сегодня, 04:30
Гендиректор «Авангарда» о черной форме: «Как будто вернулись немножко в прошлое. Выглядит очень брутально и свежо, хотя вроде и шаг назад»
4сегодня, 03:55Фото
Ротенберг о дебюте «Красной Машины Юниор» в МХЛ: «Все только начинается. Вместе победим! Красная Машина – это великие победы сборной СССР, золото ОИ-2018»
19сегодня, 03:40
Макдэвид хочет больше забивать: «Хочу доказать, что 50-60 голов за сезон – не единичный случай. Возможно, в последние пару лет я слишком увлекался передачами»
5сегодня, 03:22
Андронов о возможном возвращении в ЦСКА: «Поживем – увидим, не могу сказать. Были мысли, что все-таки буду играть за «Салават», но затем все произошло очень быстро и стихийно»
4вчера, 21:26
«Витязь» погасил долги по зарплате перед игроками за сезон-2024/25 («СЭ»)
3вчера, 21:13
Ко всем новостям
Последние новости
Локтионов об игре СКА при Ларионове: «Система такая же, как в «Спартаке». Короткие передачи, открываться друг под друга, держать шайбу. Все в порядке у нас»
116 минут назад
Губернатор Новосибирской области дал напутствие «Сибири»: «Выход в плей-офф – обязательное условие. Дальше – забраться максимально высоко»
сегодня, 04:45
Паутов перешел в «Рязань-ВДВ». У защитника 312 матчей в КХЛ с учетом плей-офф
сегодня, 03:10
Сканделла завершил карьеру. 35-летний экс-защитник «Миннесоты» и «Сент-Луиса» провел 14 сезонов в НХЛ
вчера, 21:55
Кирилл Фастовский: «Ткачеву было бы тяжело работать с Ги Буше, его требования для форварда не совсем приемлемы. Для «Металлурга» Владимир – идеально подходящий под стиль Разина игрок»
вчера, 21:39
Акмальдинов о переходе в «Амур»: «Это отличный шанс проявить себя на уровне КХЛ. Видно, что коллектив сплоченный, атмосфера в раздевалке хорошая»
вчера, 20:58
Генменеджер «Авангарда» о слухах про Гурьянова: «Он хоккеист высокого уровня. Думаю, он входит в сферу интересов многих клубов»
1вчера, 20:29
Кирилл Фастовский: «Хартли – большой специалист, его приход – положительный момент для КХЛ. И вообще для лиги четыре канадских тренера высокого уровня – это имиджевый плюс»
2вчера, 20:14
Александр Черных: «Сочи» хотел взять Щетилина из «Трактора», но не смог из-за «правила трех». Не понимаю, зачем оно нужно. Из-за него игрокам сложно найти команды»
вчера, 19:59
Рябыкин об обмене Акмальдинова: «Глупо было бы держать парня, не давая ему шансов выступать в КХЛ. Мы пошли на это, чтобы он рос»
вчера, 19:48