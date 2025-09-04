Шарипзянов о Потуральски: «Сказал Потсу, что он мой новый шеф-повар – мясо очень вкусное, прекрасно готовит. Понравилось даже детям»
Дамир Шарипзянов рассказал об умении Эндрю Потуральски готовить мясо.
Американский нападающий перешел в «Авангард» в это межсезонье.
«Мясо от Эндрю Потуральски было очень вкусное – он прекрасно готовит. Расспросил все секреты, сказал Потсу, что теперь он мой новый шеф-повар.
Вчера ко мне в гости приходили легионеры приходили. Мы посидели, пообщались, поели стейки.
Понравилось даже детям, хотя они не очень любят мясо», – сказал капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Авангарда»
