Шарипзянов о Потуральски: «Сказал Потсу, что он мой новый шеф-повар – мясо очень вкусное, прекрасно готовит. Понравилось даже детям»

Дамир Шарипзянов рассказал об умении Эндрю Потуральски готовить мясо.

Американский нападающий перешел в «Авангард» в это межсезонье.

«Мясо от Эндрю Потуральски было очень вкусное – он прекрасно готовит. Расспросил все секреты, сказал Потсу, что теперь он мой новый шеф-повар.

Вчера ко мне в гости приходили легионеры приходили. Мы посидели, пообщались, поели стейки.

Понравилось даже детям, хотя они не очень любят мясо», – сказал капитан «Авангарда » Дамир Шарипзянов .