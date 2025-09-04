Александр Легков: «Россия – хоккейная страна на 100%. Хоккей, футбол, лыжные гонки – традиционные виды спорта, где занимается очень много детей»
Александр Легков назвал Россию хоккейной страной.
Олимпийский чемпион провел тренировку вне льда для хоккеистов академии «Динамо» «Красная Машина Юниор».
«Россия – на сто процентов хоккейная страна. Этот вид спорта всегда был популярен у нас.
Хоккей, футбол, лыжные гонки – традиционные виды спорта в России, где занимается очень много детей. Бум на хоккей в России был всегда.
Здорово, что у нас появляется все больше звезд, которые проявляют себя и в НХЛ», – сказал олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Р-Спорт»
