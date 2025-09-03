Директор «Северстали» о составе: «В этом сезоне дедлайн 25 января. Добавился месяц, когда мы сможем уже делать точечные изменения к плей-офф. Время есть»

Директор «Северстали» высказался о возможном усилении состава по ходу сезона.

«В этом сезоне период трансферов будет длиться до 25 января, то есть добавился еще один месяц. Поэтому у нас есть время.

Месяц, когда мы сможем уже делать точечные изменения к плей-офф. И ничего нам не мешает по ходу сезона усиляться или искать игроков на позиции, которые необходимы», – сказал Николай Канаков .