Директор «Северстали» о составе: «В этом сезоне дедлайн 25 января. Добавился месяц, когда мы сможем уже делать точечные изменения к плей-офф. Время есть»
Директор «Северстали» высказался о возможном усилении состава по ходу сезона.
«В этом сезоне период трансферов будет длиться до 25 января, то есть добавился еще один месяц. Поэтому у нас есть время.
Месяц, когда мы сможем уже делать точечные изменения к плей-офф. И ничего нам не мешает по ходу сезона усиляться или искать игроков на позиции, которые необходимы», – сказал Николай Канаков.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт КХЛ
