Главные арбитры заработают от 1,8 до 4 млн рублей за регулярку КХЛ, линейные – от 1,5 до 2,3 млн. Зарплаты повысили на 10% («СЭ»)

Названы зарплаты судей в новом сезоне КХЛ.

По информации «Спорт-Экспресса», главные арбитры и лайнсмены получили повышение зарплаты на 10%. Первые теперь будут зарабатывать 1,8 до 4 миллионов рублей за чемпионат, вторые – от 1,5 до 2,3 миллиона. Также выросли премиальные, которые зависят от качества работы судей. Главный судья может дополнительно получить 40 тысяч рублей за матч, линейный – 20 тысяч.

Премия для главного арбитра за один матч Кубка Гагарина составит 127 тысяч, линейного – 63. За работу в финале судьи могут заработать 254 и 127 тысяч рублей соответственно, при этом гарантированная часть составляет 70 процентов, остальные 30 зависят от работы судьи.