  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Чибриков – 5-й в списке лучших проспектов «Виннипега» по версии сайта НХЛ, Ламберт – 1-й, Ягер – 3-й
0

Чибриков – 5-й в списке лучших проспектов «Виннипега» по версии сайта НХЛ, Ламберт – 1-й, Ягер – 3-й

Никита Чибриков – 5-й в списке лучших проспектов «Виннипега» по версии сайта НХЛ.

22-летний нападающий вошел в список лучших перспективных игроков из системы «Джетс». 

1. Брэд Ламберт, нападающий, 21 год («Манитоба», АХЛ; в прошлом сезоне провел 5 матчей за «Виннипег»).

2. Элиас Саломонссон, защитник, 21 год («Манитоба», АХЛ).

3. Брэйден Ягер, нападающий, 20 лет («Муз Джо» / «Летбридж», WHL). 

4. Колби Барлоу, нападающий, 20 лет («Ошава», OHL). 

5. Никита Чибриков, нападающий, 22 года («Манитоба», АХЛ; в прошлом сезоне провел 4 матча за «Виннипег»). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoюниорская лига Онтарио
logoАХЛ
logoБрэд Ламберт
logoНХЛ
logoВиннипег
Колби Барлоу
рейтинги
logoНикита Чибриков
Брэйден Ягер
Элиас Саломонссон
logoЗападная хоккейная лига
logoМанитоба
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
Дацюк прогуливал уроки ради тренировок: «Только сейчас понял, что все можно было совмещать. Хоккеистов надо наказывать, чтобы они учились. Зачеты не сдал – на тренировку не попал»
127 минут назад
Сергеев о том, чувствует ли влияние Ротенберга на «Динамо»: «Нет, у нас все как было, так и осталось. В коллективе ничего не поменялось – стало даже лучше, команда стала более сплоченной»
4сегодня, 15:52
Вайсфельд о претендентах на Кубок Гагарина: «На бумаге все те же команды: «Локомотив», «Авангард» и «Металлург». ЦСКА будет сложно, но они тоже могут побороться»
2сегодня, 15:34
Голдобин о целях в СКА: «Забить хотя бы 10 голов в первом месяце. Главное – хорошо начать и выйти в финал»
сегодня, 14:43
Агент Кузнецова: «Трактор» – любимая команда Жени, подсознательно он мечтает за нее поиграть. Сейчас он прилетел в Москву, тренируется здесь»
32сегодня, 14:16
Жан-Себастьян Деа: «Про «Питтсбург» прошлой эпохи можно забыть – это завершенный проект. Только Кросби один из сильнейших в НХЛ, они начнут с нуля»
6сегодня, 13:50
Гендиректор «Шанхая» о «СКА-Арене»: «Она самая современная, а у нас яркий и медийный бренд. Рассчитываем на 100% заполняемости в первом домашнем матче»
10сегодня, 13:40
Вице-президент КХЛ о KHL World Games: «Есть заявки из стран СНГ и из Азии, рассматриваем проведение нескольких игр «Шанхая» в Китае. В сентябре точно объявим»
4сегодня, 12:54
Звягин о голах Ковальчука в финале ЧМ-2008: «Эпическая история. В нем не сомневались, но нельзя было предсказать, что это случится в такой исторический момент»
1сегодня, 12:18
Гендиректор «Шанхая» о переезде клуба в Китай: «Зависит от результатов команды и договоренности с партнерами. Шаг за шагом идем к цели»
6сегодня, 11:57
Ко всем новостям
Последние новости
Дергачев – капитан «Нефтехимика» в сезоне-2025/26, Хоружев, Митякин и Хлыстов – ассистенты
6 минут назадФото
Вайсфельд о предсезонке «Торпедо»: «Играют они неплохо. Не сказал бы, что там кошмар, но проигрывают – это минус»
117 минут назад
Михаил Григоренко: «У «Трактора» одна задача – выиграть Кубок Гагарина. Все работают каждый день, чтобы достичь этой цели»
42 минуты назад
Меркли о переходе в «Шанхай»: «У меня было несколько предложений, но я хотел попасть именно к Галлану. Слышал о нем исключительно хорошие вещи»
157 минут назад
Михаил Воробьев о СКА: «Мы уже близки к стопроцентной готовности. Думаю, к началу сезона будем в полном порядке»
сегодня, 15:23
Александр Бурмистров: «Галлан – суперобщительный. В раздевалке, в отеле всегда идет диалог. У нас очень легкая коммуникация в коллективе»
2сегодня, 15:13
Конюшков об НХЛ: «Все игроки хотят попробовать силы в Северной Америке – я не исключение. У меня контракт до 2027 года – посмотрим, что будет потом»
4сегодня, 14:56
Плющев о переезде «Шанхая» в Китай: «Многие заартачатся – перелеты затратны, а у многих клубов денег впритык. Идея хорошая – посмотрим, как будет реализована»
1сегодня, 14:30
Контрольный матч. «Барыс» обыграл «Сибирь»
2сегодня, 14:12
Крикунов о «Сочи»: «В клубе хватает организационных проблем. И состав не мешало бы усилить – вратарь нужен обязательно»
2сегодня, 14:02