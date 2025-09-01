Чибриков – 5-й в списке лучших проспектов «Виннипега» по версии сайта НХЛ, Ламберт – 1-й, Ягер – 3-й
Никита Чибриков – 5-й в списке лучших проспектов «Виннипега» по версии сайта НХЛ.
22-летний нападающий вошел в список лучших перспективных игроков из системы «Джетс».
1. Брэд Ламберт, нападающий, 21 год («Манитоба», АХЛ; в прошлом сезоне провел 5 матчей за «Виннипег»).
2. Элиас Саломонссон, защитник, 21 год («Манитоба», АХЛ).
3. Брэйден Ягер, нападающий, 20 лет («Муз Джо» / «Летбридж», WHL).
4. Колби Барлоу, нападающий, 20 лет («Ошава», OHL).
5. Никита Чибриков, нападающий, 22 года («Манитоба», АХЛ; в прошлом сезоне провел 4 матча за «Виннипег»).
