Шараканов о «Динамо»: «Здесь нужно бороться за место в составе. До начала сборов знал, что будет не так, как в «Ладе»
Магомед Шараканов рассказал, как проходит предсезонную подготовку в «Динамо».
В прошлом сезоне 20-летний защитник выступал за «Ладу» на правах аренды.
«Мы готовы к сезону на сто процентов. Влиться в коллектив после аренды для меня не было тяжело. Я со многими ребятами еще в динамовской школе играл, так что, проблем никаких у меня не было.
Еще до начала сборов знал, что у меня здесь будет другая ситуация, отличная от той, что была в «Ладе». В «Динамо» нужно бороться за место в составе.
Стараюсь, работаю. Я же защитник в первую очередь. А все остальное – уже потом», – сказал Магомед Шараканов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
