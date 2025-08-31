Шараканов о «Динамо»: «Здесь нужно бороться за место в составе. До начала сборов знал, что будет не так, как в «Ладе»

Магомед Шараканов рассказал, как проходит предсезонную подготовку в «Динамо».

В прошлом сезоне 20-летний защитник выступал за «Ладу» на правах аренды.

«Мы готовы к сезону на сто процентов. Влиться в коллектив после аренды для меня не было тяжело. Я со многими ребятами еще в динамовской школе играл, так что, проблем никаких у меня не было.

Еще до начала сборов знал, что у меня здесь будет другая ситуация, отличная от той, что была в «Ладе». В «Динамо » нужно бороться за место в составе.

Стараюсь, работаю. Я же защитник в первую очередь. А все остальное – уже потом», – сказал Магомед Шараканов .