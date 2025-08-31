Рид Буше о принципиальности матчей с «Авангардом»: «Игры против бывших команд – это всегда что-то особенное. Буду выкладываться на максимум»
Рид Буше высказался о принципиальности матчей против «Авангарда».
Нападающий перешел из «Авангарда» в «Автомобилист» в межсезонье.
– Как оцените свою физическую готовность на старте сезона?
– Я чувствую себя просто отлично! Думаю, что во время предсезонки мое здоровье ни разу не было в таком хорошем состоянии, как в этом году.
Сейчас мы просто должны продолжать тренироваться, чтобы к старту сезона выйти максимально подготовленными.
– Игры с «Авангардом» станут для вас особенно принципиальными?
– Конечно. Игры против бывших команд – это всегда что-то особенное. Буду выкладываться на максимум.
Думаю, что это будет касаться не только игр с «Авангардом», но и всех остальных соперников, так как я всегда хочу побеждать, – сказал нападающий «Автомобилиста» Рид Буше.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости