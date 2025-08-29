  • Спортс
Игорь Никитин: «ЦСКА в процессе сработки – путь будет нелегким и небыстрым. Мы это понимаем и не боимся»

Игорь Никитин заявил, что ЦСКА находится на этапе слаживания.

Вчера армейцы победили «Спартак» (2:0) в матче Кубка мэра Москвы.

– На сколько вы оцениваете подготовку команды к сезону? Как вы оценили команду, когда вы ее только приняли?

– Честно говоря, мы не занимаемся этим, потому что команда новая, ребята новые. Как что сработает, не то что не знаем, не загружаем этим голову. Мы просто готовимся ежедневно. Ежедневно разговариваем с ребятами и убеждаем их в чем-то.

Сейчас турнир хорош тем, что видно детали, над которыми можно трудиться. Ребятам намного проще доносить, когда это происходит в тренировочном процессе. Не забиваем себе голову тем, как команда готова. Просто ежедневная работа.

– Насколько быстро вы успели сработаться с командой и как проходил процесс адаптации?

– Не сработались еще. В процессе сработки. Это человеческий коллектив, без разницы, как он называется. Все очень непросто, но мы прекрасно это понимаем и не боимся. Наоборот, это интересно. Поэтому чувствую себя в процессе. Путь будет нелегким, и он будет небыстрым.

– Как бы вы сформулировали задачу на Кубка мэра Москвы – как можно лучше подготовиться к сезону или победить?

– Мы ставим задачу побеждать в конкретном матче. Все логично, если ты побеждаешь в каждом матче, то выиграешь и турнир. Через турнир нам нужно подготовиться к чемпионату. Ребята уже месяц тренируются, готовимся через игры плюс командные взаимодействия. Поэтому турнир важен в плане подготовки, ответственности.

Много болельщиков было, тоже нужно быть адаптированным. Мы стараемся использовать все нюансы, – сказал главный тренер ЦСКА Игорь Никитин.

КХЛ выпустила фильм «Кубок Гагарина. Верить в мечту»: «История о триумфе «Локомотива», поразительном пути «Трактора» и железной воле хоккеистов обеих команд»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал ЦСКА
logoИгорь Никитин
logoКХЛ
logoЦСКА
Кубок мэра Москвы
