Кубок мэра Москвы. «Спартак» проиграл «Шанхаю», «Торпедо» уступило «Динамо» Минск
Продолжается Кубок мэра Москвы по хоккею.
Группа А
«Торпедо» – «Динамо» Минск – 3:7 (1:1, 0:2, 2:4)
1:0 – 9 Рожков (Чефанов)
1:1 – 9 Усов (Хенкель, Лайл)
1:2 – 28 Лимож (Хенкель, Лайл)
1:3 – 36 Брук
2:3 – 41 Виноградов (Опалев, Шавин)
3:3 – 46 Чефанов (Рожков)
3:4 – 47 Анас (Лимож, Улле), ГБ
3:5 – 50 Сотишвили (Стась)
3:6 – 51 Мороз (Улле)
3:7 – 54 Пинчук (Лимож)
Группа В
0:1 – 13 Куинни (Рендулич)
1:1 – 17 Тодд (Кин, Порядин)
1:2 – 22 Куинни (Бишофф)
1:3 – 50 Бишофф
2:3 – 53 Миронов (Мальцев, Пашин)
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Группа А: «Динамо» Москва – 2 очка (1 матч), «Динамо» Минск – 2 (1), «Торпедо» – 0 (2).
Группа В: ЦСКА – 2 очка (1), «Шанхай» – 0 (0), «Спартак» – 0 (1).
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
