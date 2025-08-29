24

Кубок мэра Москвы. «Спартак» проиграл «Шанхаю», «Торпедо» уступило «Динамо» Минск

Продолжается Кубок мэра Москвы по хоккею.

Кубок мэра Москвы

Группа А

«Торпедо» – «Динамо» Минск – 3:7 (1:1, 0:2, 2:4)

1:0 – 9 Рожков (Чефанов)

1:1 – 9 Усов (Хенкель, Лайл)

1:2 – 28 Лимож (Хенкель, Лайл)

1:3 – 36 Брук

2:3 – 41 Виноградов (Опалев, Шавин)

3:3 – 46 Чефанов (Рожков)

3:4 – 47 Анас (Лимож, Улле), ГБ

3:5 – 50 Сотишвили (Стась)

3:6 – 51 Мороз (Улле)

3:7 – 54 Пинчук (Лимож)

Группа В

«Спартак» – «Шанхай» – 2:3

0:1 – 13 Куинни (Рендулич)

1:1 – 17 Тодд (Кин, Порядин)

1:2 – 22 Куинни (Бишофф)

1:3 – 50 Бишофф

2:3 – 53 Миронов (Мальцев, Пашин)

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Группа А: «Динамо» Москва – 2 очка (1 матч), «Динамо» Минск – 2 (1), «Торпедо» – 0 (2).

Группа В: ЦСКА – 2 очка (1), «Шанхай» – 0 (0), «Спартак» – 0 (1).

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
