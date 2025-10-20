Сапего о СКА: «Мы много создаем, но с реализацией пока проблемы. Думаю, все впереди. Я чувствую доверие штаба, стараюсь в каждой игре выдавать максимум»

Сергей Сапего высказался о поражении СКА от «Локомотива» (1:3).

СКА проиграл 8 из 10 последних матчей и занимает 9-е место в таблице Западной конференции с 16 очками в 16 встречах.

– Мы плохо играли первые два периода, в третьем включились. Но соперник умеет играть в обороне, поэтому после 0:3 уже сложно было отыграться.

– Почему СКА так мало забивает? Не только в прошедшем матче – уже довольно долго не больше двух шайб?

– Да, действительно, мы много создаем, но пока с реализацией проблемы. Думаю, все впереди, реализация придет. Надеюсь, она придет в следующей игре.

– Наверное, вы уже не раз слышали, что с начала сезона ваша игра значительно изменилась в лучшую сторону. Согласны ли вы с этим?

– Да, чувствую доверие тренерского штаба, и надо оправдывать это доверие. Стараюсь в каждой игре выдавать максимум, помогать своей команде. Поэтому буду продолжать работать и стараться приносить пользу.

– С чем связываете собственный прогресс?

– Стал больше играть. Не так сильно боюсь сделать ошибку, как в прошлом сезоне. Поэтому появляется уверенность, а за счет уверенности появляются те моменты, которые могу реализовывать и приносить пользу, – сказал защитник СКА Сергей Сапего.