Гендиректор «Динамо» о шансах Ротенберга возглавить клуб: «Он занимается подготовкой резерва, Кудашов тренирует команду – вопрос неактуальный»
Гендиректор «Динамо» оценил шансы Романа Ротенберга возглавить команду.
В это межсезонье бывший главный тренер СКА стал членом совета директоров бело-голубых.
«Зачем подогревать такую ситуацию? Роман Ротенберг занимается подготовкой нашего резерва. Алексей Кудашов тренирует команду КХЛ. У каждого своя работа и своя сфера ответственности.
Вопрос неактуальный», – сказал генеральный директор «Динамо» Сергей Сушко.
Ротенберг поздравил с Днем флага России: «Для нас, хоккеистов, флаг – главный ориентир. Ради него мы каждый день работаем и стремимся к победам»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: ТАСС
