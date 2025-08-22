  • Спортс
Гендиректор «Динамо» о шансах Ротенберга возглавить клуб: «Он занимается подготовкой резерва, Кудашов тренирует команду – вопрос неактуальный»

Гендиректор «Динамо» оценил шансы Романа Ротенберга возглавить команду.

В это межсезонье бывший главный тренер СКА стал членом совета директоров бело-голубых.

«Зачем подогревать такую ситуацию? Роман Ротенберг занимается подготовкой нашего резерва. Алексей Кудашов тренирует команду КХЛ. У каждого своя работа и своя сфера ответственности.

Вопрос неактуальный», – сказал генеральный директор «Динамо» Сергей Сушко.

Ротенберг поздравил с Днем флага России: «Для нас, хоккеистов, флаг – главный ориентир. Ради него мы каждый день работаем и стремимся к победам»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: ТАСС
