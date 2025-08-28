Степан Фальковский: «У «Ак Барса» каждый год одна задача – выиграть Кубок Гагарина. Для достижения цели нужно быть единым целым, одной командой»

Степан Фальковский рассказал о задаче «Ак Барса» в предстоящем сезоне.

«У «Ак Барса » каждый год одна задача – выиграть Кубок Гагарина. Для достижения цели нужно быть единым целым, одной командой.

Что касается соперников, все команды хорошие. Есть клубы высокого уровня, есть пониже. Проходных команд нет, со всеми будет тяжело», – сказал защитник «Ак Барса» Степан Фальковский .