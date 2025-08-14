Ложкин стал спортивным директором «Шанхая»
Евгений Ложкин назначен спортивным директором «Шанхай Дрэгонс».
«С 2014 года по 2021 год он занимал должность начальника команды в «Витязе».
В сезоне-2021/2022 работал спортивным директором в ХК ЦСКА – с армейским клубом Ложкин стал обладателем Кубка Гагарина.
Затем он вернулся в «Витязь» и с 2022 по 2025 годы был спортивным директором команды», – говорится в сообщении «Шанхай Дрэгонс».
Галлан, Немировски, Келли, Игнатьев вошли в тренерский штаб «Шанхая»: «У нас хороший баланс иностранных и российских специалистов»
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал «Шанхай Дрэгонс»
