Ложкин стал спортивным директором «Шанхая»

Евгений Ложкин назначен спортивным директором «Шанхай Дрэгонс».

«С 2014 года по 2021 год он занимал должность начальника команды в «Витязе».

В сезоне-2021/2022 работал спортивным директором в ХК ЦСКА – с армейским клубом Ложкин стал обладателем Кубка Гагарина.

Затем он вернулся в «Витязь» и с 2022 по 2025 годы был спортивным директором команды», – говорится в сообщении «Шанхай Дрэгонс».

Галлан, Немировски, Келли, Игнатьев вошли в тренерский штаб «Шанхая»: «У нас хороший баланс иностранных и российских специалистов»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал «Шанхай Дрэгонс»
