Сопин о «Спартаке»: «С такой организацией трудно договариваться, или приходится много отдавать взамен. Пытаюсь быть более человечным, если хоккеист не нужен – лучше его отпустить»
– Кто из ваших коллег-менеджеров самый несговорчивый при переговорах?
– Мой хороший друг Роман Беляев!
– «Спартак» же всем руки выкручивает. Как вы с ним при этом сохраняете нормальные отношения?
– Как говорят в подобных ситуациях: это бизнес. Часть игры. Он работает в интересах «Спартака», я – в интересах «Авангарда». В процессе мы можем и посмеяться, и поприкалываться друг над другом. Да, с такой организацией как «Спартак» сложно договариваться. А если договариваешься, то приходится много отдавать взамен.
– Почему клубы, в которых работает Алексей Сопин, не работают с игроками и другими командами так, как «Спартак»?
– Сложно сказать. У них своя политика, у нас – своя. В каких-то моментах «Спартак» успешен. У них создан хороший фонд молодых хоккеистов, много активов в виде спортивных прав. За счет этого они могут активно менять игроков на рынке.
У меня другой подход. Возможно, я пытаюсь быть более человечным. Наверное, потому, что сам был хоккеистом и прошел через разные жизненные ситуации, хватало проблем. Считаю, что если не нужен тебе хоккеист – лучше его отпустить, – сказал генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин.