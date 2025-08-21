Мэттьюс об уходе Марнера в «Вегас»: «Торонто» будет его не хватать. Он отличный друг и партнер по команде, но это бизнес»
Остон Мэттьюс прокомментировал уход Митча Марнера из «Торонто».
Этим летом Марнер подписал контракт с «Вегасом» на 8 лет и 96 млн долларов.
«Конечно, нам будет его не хватать. Он отличный друг и партнер по команде, но это бизнес.
Я желаю ему всего самого наилучшего, и да, нам нужно двигаться дальше», – сказал капитан «Торонто» Остон Мэттьюс.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Score
