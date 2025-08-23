Хайруллин про НХЛ: «Наверное, тоже справлюсь, когда вижу, как вливаются парни, с которыми я играл в СКА. Но клубам тяжело решиться взять непроверенного игрока из Европы»
– Олег Леонтьев, помню, говорил: «На игроков уровня Хайруллина спрос не только в КХЛ, но и в НХЛ большой». А вы даже не попытались в Северную Америку поехать. Сказали: «Не нравится тамошний менталитет и питание». Неужели это весомей возможности подбить клюшку у Кросби, заблокировать бросок Овечкина или забросить Бобровскому?
– Откровенно говоря, предложений из НХЛ на тот момент не имелось.
Уже в СКА, после первого сезона, на меня вышел скаут одного клуба. Я честно ответил: «Какой смысл об этом говорить, если у меня действующий контракт еще на три года?..» Других предложений не поступало.
– Когда договор со СКА истечет, вам будет 30. Дверь в НХЛ, очевидно, закрыта.
– Скорее да, чем нет. Есть, конечно, случаи, когда ребята в таком возрасте уезжали. Вадим Шипачев, Евгений Медведев, Богдан Киселевич...
– И вскоре возвращались.
– В теории все возможно... Когда вижу, как в НХЛ вливаются парни, с которыми я играл за СКА, понимаю, что, наверное, тоже справлюсь.
Другое дело, что клубам НХЛ решиться взять возрастного, непроверенного игрока из Европы и давать ему серьезное игровое время, тяжело, – сказал нападающий СКА Марат Хайруллин.