Хайруллин про НХЛ: «Наверное, тоже справлюсь, когда вижу, как вливаются парни, с которыми я играл в СКА. Но клубам тяжело решиться взять непроверенного игрока из Европы»

Марат Хайруллин ответил, смог бы ли проявить себя в НХЛ.

– Олег Леонтьев, помню, говорил: «На игроков уровня Хайруллина спрос не только в КХЛ, но и в НХЛ большой». А вы даже не попытались в Северную Америку поехать. Сказали: «Не нравится тамошний менталитет и питание». Неужели это весомей возможности подбить клюшку у Кросби, заблокировать бросок Овечкина или забросить Бобровскому?

– Откровенно говоря, предложений из НХЛ на тот момент не имелось.

Уже в СКА, после первого сезона, на меня вышел скаут одного клуба. Я честно ответил: «Какой смысл об этом говорить, если у меня действующий контракт еще на три года?..» Других предложений не поступало.

– Когда договор со СКА истечет, вам будет 30. Дверь в НХЛ, очевидно, закрыта.

– Скорее да, чем нет. Есть, конечно, случаи, когда ребята в таком возрасте уезжали. Вадим Шипачев, Евгений Медведев, Богдан Киселевич...

– И вскоре возвращались.

– В теории все возможно... Когда вижу, как в НХЛ вливаются парни, с которыми я играл за СКА , понимаю, что, наверное, тоже справлюсь.

Другое дело, что клубам НХЛ решиться взять возрастного, непроверенного игрока из Европы и давать ему серьезное игровое время, тяжело, – сказал нападающий СКА Марат Хайруллин .