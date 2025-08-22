Вячеслав Фетисов: «Уровень учителей – один из приоритетов государства. Президент уделяет этому особое внимание, в том числе созданию самой современной системы образования»

Вячеслав Фетисов высказался о системе образования в России.

Фетисов и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев стали экспертами пленарного заседания августовского педагогического совещания.

«Потрясающая атмосфера сегодня на мероприятии. Учителя – это люди, несущие фантастическую ответственность во времена, когда идет огромный поток информации. Их профессиональный уровень – один из приоритетов для государства.

Не зря наш президент уделяет этому особое внимание, в том числе созданию самой современной системы образования. Много езжу по стране, вижу какое колоссальное количество новых образовательных объектов строится, смыслами их, конечно же, наполняют учителя.

Прекрасно, что у вас есть Дом молодежи, где у ребят есть пространство для продвижения своих проектов, и поддержка со стороны губернатора и правительства области», – заявил двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов .