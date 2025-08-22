  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Вячеслав Фетисов: «Уровень учителей – один из приоритетов государства. Президент уделяет этому особое внимание, в том числе созданию самой современной системы образования»
35

Вячеслав Фетисов: «Уровень учителей – один из приоритетов государства. Президент уделяет этому особое внимание, в том числе созданию самой современной системы образования»

Вячеслав Фетисов высказался о системе образования в России.

Фетисов и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев стали экспертами пленарного заседания августовского педагогического совещания.

«Потрясающая атмосфера сегодня на мероприятии. Учителя – это люди, несущие фантастическую ответственность во времена, когда идет огромный поток информации. Их профессиональный уровень – один из приоритетов для государства.

Не зря наш президент уделяет этому особое внимание, в том числе созданию самой современной системы образования. Много езжу по стране, вижу какое колоссальное количество новых образовательных объектов строится, смыслами их, конечно же, наполняют учителя.

Прекрасно, что у вас есть Дом молодежи, где у ребят есть пространство для продвижения своих проектов, и поддержка со стороны губернатора и правительства области», – заявил двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: IRK.ru
logoВячеслав Фетисов
logoВладимир Путин
Политика
Игорь Кобзев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Фетисов о рекорде Овечкина: «Видели, как он гонял Гретцки, 5 игр Уэйн ездил за командой. Не думаю, что он очень хотел пожать руку Саше, но ему пришлось это сделать»
8021 августа, 17:12
Фетисов – юным хоккеистам в Минске: «Без амбиций нечего в хоккее делать. Собирайтесь, идите домой в песочек играйтесь. Надо ставить перед собой большие цели, заниматься»
421 августа, 15:41
«Трамп, знаете, кто такой? Просил, чтобы наши ребята ему майку подписали». Фетисов о президенте США на встрече с юными хоккеистами в Минске
621 августа, 13:20
Главные новости
Фонбет Кубок Блинова. «Сибирь» сыграет с «Северсталью», «Авангард» против «Локомотива»
7 минут назад
Аскаров – 3-й в списке лучших проспектов «Сан-Хосе» по версии сайта НХЛ, Миса – 1-й, Чернышов – 4-й
44 минуты назад
НХЛ начала процесс выбора городов в Северной Америке и Европе, где пройдут матчи Кубка мира-2028: «Интерес очень и очень высокий. Мы успешно продвигаемся вперед»
59 минут назад
Боб Хартли: «Лучше двадцать Радуловых и Суриных, чем один равнодушный игрок. Я люблю эмоциональных хоккеистов, а ленивых терпеть не могу»
5вчера, 21:52
Глава Самарской области о «Ладе»: «Наша задача – вернуть клубу былые мощь, силу и успех, для этого мы создаем необходимые условия. Ждем от команды полной самоотдачи и ярких побед»
6вчера, 21:34
Филатов о нынешней молодежи: «Они считают калории, а мы считали три пива или шесть. Разница между тем, в каких реалиях росли ребята 90-го года и это поколение – небо и земля»
5вчера, 21:14
«Флорида» подписала контракт с Канином на год и 775 тысяч долларов
3вчера, 20:52
Мэттью Ткачак перенес операцию и пропустит начало сезона (Дэвид Паньотта)
4вчера, 20:28
Овечкин о джерси с дальневосточным леопардом: «Это самая большая и редкая кошка в мире. «Динамо» проведет матч в поддержку этого исчезающего вида в сентябре»
9вчера, 20:25Фото
Пилко о «Барысе»: «Хабибулин объясняет игрокам, что для выступления в КХЛ надо поменять агента на того, кто удобнее клубу. Представляете, как на лигу смотрят в Канаде и США, когда тут такая грязь?»
8вчера, 19:48
Ко всем новостям
Последние новости
Коромыслов о матче «Трактора» и «Челмета» (1:1): «Не ожидали, что в первые 10 минут будет такая бойня. Парни из фарма хотели доказывать, их не за что осуждать»
34 минуты назад
Нюландер об уходе Марнера из «Торонто»: «Не считаю, что он заранее думал об этом. Я рад за него, Митч сам выбрал, куда идти»
сегодня, 03:15
Джереми Руа о русской кухне: «Больше всего нравятся пельмени и блины, люблю борщ. А вот холодец и селедка под шубой не для меня»
2вчера, 21:58
Джереми Руа о рекорде Овечкина: «Не думаю, что он будет побит в ближайшее время. А если Ови продолжит в том же духе, возможно, он не будет побит никогда»
1вчера, 20:58
Агент Дыняка об «Ак Барсе»: «Новый контракт еще не обсуждали, впереди целый сезон. Уверен, что переговоры будут хорошими, клуб умеет ценить своих хоккеистов»
вчера, 20:51
Конюшков об игре «Торпедо» в новом сезоне: «Кайфуем от атакующего хоккея, но порой правила диктуют соперники. Отрабатывали схему 1-3-1, это тоже нужно уметь»
вчера, 19:57
Фредрик Клаэссон: «Выбрал «Динамо», потому что мне сделали лучшее предложение, чем «Спартак». Я много играл против бело-голубых, это всегда было непросто»
2вчера, 19:37
Гендиректор «Динамо»: «Комтуа любит Москву, нашу страну, в которой он играет. Думаю, Максим счастлив в клубе»
вчера, 18:33
Агент Мерфи о переговорах со СКА: «Все прошло достаточно просто. У нас были свои идея и цена. В клубе это прекрасно понимали – общий язык нашли быстро»
вчера, 18:25
Мама Овечкина хочет, чтобы он вернулся в Россию по окончании карьеры: «Конечно, а где ему еще жить? Здесь его дом, его жизнь, а там работа»
1вчера, 18:10